Отрекшийся от ОДКБ Пашинян встретился с Макроном и Трампом

Заморозивший участие Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), премьер-министр Армении Никол Пашинян встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и избранным президентом США Дональдом Трампом в Париже. Об этом Пашинян сообщил на своей странице в соцсетях, отметив, что встреча прошла в рамках церемонии открытия собора Парижской Богоматери.
Помимо встречи с Трампом премьер-министру Армении удалось провести беседу с сторонником избранного президента США миллиардером Илоном Маском. «У меня также была возможность пообщаться с Илоном Маском» — написал Пашинян на своей странице в социальных сетях и подкрепил пост фотографией с французским лидером и американским бизнесменом.
Ранее в Париже состоялось открытие собора Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари). Его смогли восстановить спустя более пяти лет после крупного пожара. На мероприятие были приглашены лидеры многих европейских стран. Посетили открытие, в том числе Владимир Зеленский, Дональд Трамп и Никол Пашинян.
Армения заморозила свое участие в деятельности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). В него входят: Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Не так давно Пашенян заявил, что отношения Еревана и ОДКБ перешли точку невозврата.
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