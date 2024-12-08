Военкор Котенок назвал направление, ставшее головной болью для ВСУ

Военкор Котенок: настоящая головная боль ВСУ — покровское направление
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Украинская армия испытывает трудности на покровском направлении, заявил Котенок
Украинская армия испытывает трудности на покровском направлении, заявил Котенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Самая тяжелая обстановка для ВСУ сейчас складывается на покровском направлении, где ВС РФ успешно продвигаются, несмотря на трудности с логистикой и погодой. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

«На самом деле, для украинцев сейчас настоящая головная боль — Покровское направление, где мы идем довольно свободно. По-прежнему главное препятствие — только логистика и погода», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Он также рассказал, что 7 декабря на донецком направлении целый день работала авиация, но на фронте значительных изменений не произошло.

Ранее украинский боец Егор Фирсов рассказал, что ВСУ рискуют вскоре потерять пять городов: Красноармейск (Покровск), Часов-Яр, Торецк, Курахоао и Мирноград. Он подчеркнул, что в настоящее время украинская армия испытывает значительные потери и в личном составе, и в технике на этих направлениях.

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Самая тяжелая обстановка для ВСУ сейчас складывается на покровском направлении, где ВС РФ успешно продвигаются, несмотря на трудности с логистикой и погодой. Об этом сообщил военный корреспондент Юрий Котенок. «На самом деле, для украинцев сейчас настоящая головная боль — Покровское направление, где мы идем довольно свободно. По-прежнему главное препятствие — только логистика и погода», — заявил Котенок в своем telegram-канале. Он также рассказал, что 7 декабря на донецком направлении целый день работала авиация, но на фронте значительных изменений не произошло. Ранее украинский боец Егор Фирсов рассказал, что ВСУ рискуют вскоре потерять пять городов: Красноармейск (Покровск), Часов-Яр, Торецк, Курахоао и Мирноград. Он подчеркнул, что в настоящее время украинская армия испытывает значительные потери и в личном составе, и в технике на этих направлениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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