Эксперт РАНХиГС Подольская: семь миллионов россиян получат новые льготы в 2025 году

Экономист Подольская: новые льготы в 2025 году получат предпенсионеры
© Служба новостей «URA.RU»
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Государство поддержит в 2025 году россиян, которым до пенсии осталось менее пяти лет
Государство поддержит в 2025 году россиян, которым до пенсии осталось менее пяти лет Фото:

В 2025 году семь миллионов россиян предпенсионного возраста получат новые льготы, сообщила эксперт РАНХиГС Ирина Подольская. Согласно закону, льготы включают защиту от увольнения, особое пособие по безработице и дополнительный выходной для диспансеризации.

«Льготы, которые предоставляются людям предпенсионного возраста: защита от необоснованного увольнения, гарантия пособия по безработице на особых условиях и трудовая льгота в виде дополнительного дня для прохождения ежегодной диспансеризации», — подчеркнула Подольская. Ее слова приводит РИА Новости. Она разъяснила, что под термином «лица предпенсионного возраста» понимаются граждане, которым до начала пенсионного периода остается пять лет или менее.

Ранее в Госдуме предложили освободить предпенсионеров от работы на два дня в год. В это время им предлагают пройти диспансеризацию без потери заработной платы. По словам члена комитета Госдумы по соцполитике Екатерины Стенякиной, эти дни можно будет использовать как подряд, так и по отдельности.

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В 2025 году семь миллионов россиян предпенсионного возраста получат новые льготы, сообщила эксперт РАНХиГС Ирина Подольская. Согласно закону, льготы включают защиту от увольнения, особое пособие по безработице и дополнительный выходной для диспансеризации. «Льготы, которые предоставляются людям предпенсионного возраста: защита от необоснованного увольнения, гарантия пособия по безработице на особых условиях и трудовая льгота в виде дополнительного дня для прохождения ежегодной диспансеризации», — подчеркнула Подольская. Ее слова приводит РИА Новости. Она разъяснила, что под термином «лица предпенсионного возраста» понимаются граждане, которым до начала пенсионного периода остается пять лет или менее. Ранее в Госдуме предложили освободить предпенсионеров от работы на два дня в год. В это время им предлагают пройти диспансеризацию без потери заработной платы. По словам члена комитета Госдумы по соцполитике Екатерины Стенякиной, эти дни можно будет использовать как подряд, так и по отдельности.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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