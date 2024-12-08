Эксперт РАНХиГС Подольская: семь миллионов россиян получат новые льготы в 2025 году

В 2025 году семь миллионов россиян предпенсионного возраста получат новые льготы, сообщила эксперт РАНХиГС Ирина Подольская. Согласно закону, льготы включают защиту от увольнения, особое пособие по безработице и дополнительный выходной для диспансеризации.
«Льготы, которые предоставляются людям предпенсионного возраста: защита от необоснованного увольнения, гарантия пособия по безработице на особых условиях и трудовая льгота в виде дополнительного дня для прохождения ежегодной диспансеризации», — подчеркнула Подольская. Ее слова приводит РИА Новости. Она разъяснила, что под термином «лица предпенсионного возраста» понимаются граждане, которым до начала пенсионного периода остается пять лет или менее.
Ранее в Госдуме предложили освободить предпенсионеров от работы на два дня в год. В это время им предлагают пройти диспансеризацию без потери заработной платы. По словам члена комитета Госдумы по соцполитике Екатерины Стенякиной, эти дни можно будет использовать как подряд, так и по отдельности.
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