В Госдуме хотят запретить мигрантам селиться рядом со школами и детсадами

Мигрантам могут запретить проживать на расстоянии менее 200 метров от школ и детских садов. Об этом сообщил лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий. Он подчеркнул, что большое скопление иностранцев возле образовательных учреждений может представлять угрозу безопасности детей.
«Готовим законопроект, который установит запрет на проживание трудовых мигрантов на расстоянии менее 200 метров от территории образовательных организаций», — сообщил Слуцкий ТАСС. Он также заявил о необходимости введения запрета на регистрацию мигрантов в зданиях школ, детских садов и других учреждениях, где могут находиться дети.
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