Туроператоры раскрыли, сколько в Сирии осталось российских туристов

Организованные российские туристы в Сирии отсутствуют
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Организованных российских туристов в Сирии в настоящее время нет
Организованных российских туристов в Сирии в настоящее время нет Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Сейчас в Сирии отсутствуют организованные группы российских туристов. Об этом сообщили в министерстве экономики и развития России, сославшись на Ассоциацию туроператоров (АТОР) и ассоциацию «Турпомощь».

«Организованных туристов [из России] в Сирии в настоящее время нет», — заявили в ведомстве. Слова представителей министерства передает РИА Новости.

В столице Сирии Дамаске оппозиционные силы 8 декабря захватили нескольких ключевых правительственных объектов, включая радио- и телевизионные станции страны, а также здание Министерства внутренних дел. В связи с эскалацией военного конфликта президент Сирии Башар Асад был вынужден оперативно эвакуироваться из столицы. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.

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Сейчас в Сирии отсутствуют организованные группы российских туристов. Об этом сообщили в министерстве экономики и развития России, сославшись на Ассоциацию туроператоров (АТОР) и ассоциацию «Турпомощь». «Организованных туристов [из России] в Сирии в настоящее время нет», — заявили в ведомстве. Слова представителей министерства передает РИА Новости. В столице Сирии Дамаске оппозиционные силы 8 декабря захватили нескольких ключевых правительственных объектов, включая радио- и телевизионные станции страны, а также здание Министерства внутренних дел. В связи с эскалацией военного конфликта президент Сирии Башар Асад был вынужден оперативно эвакуироваться из столицы. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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