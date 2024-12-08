Туроператоры раскрыли, сколько в Сирии осталось российских туристов

Сейчас в Сирии отсутствуют организованные группы российских туристов. Об этом сообщили в министерстве экономики и развития России, сославшись на Ассоциацию туроператоров (АТОР) и ассоциацию «Турпомощь».
«Организованных туристов [из России] в Сирии в настоящее время нет», — заявили в ведомстве. Слова представителей министерства передает РИА Новости.
В столице Сирии Дамаске оппозиционные силы 8 декабря захватили нескольких ключевых правительственных объектов, включая радио- и телевизионные станции страны, а также здание Министерства внутренних дел. В связи с эскалацией военного конфликта президент Сирии Башар Асад был вынужден оперативно эвакуироваться из столицы. URA.RU ведет интернет-трансляцию событий.
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