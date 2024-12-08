После отравления свердловских детей в ЯНАО возбуждено уголовное дело

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за массового заражения острой кишечной инфекцией детской команды из Свердловской области. Ребята приехали в Тарко-Сале (ЯНАО) на соревнования.
«7 декабря в городе Тарко-Сале после соревнований в медицинское учреждение обратились 39 детей из Свердловской области с признаками отравления. Некоторые были госпитализированы. Председатель СКР поручил возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Власти Пуровского района сообщили URA.RU, что причиной заболевания стала норовирусная инфекция. По всей видимости, она привозная, так как жалоб от других команд не поступало. В месте проведения соревнований очага заражения также не обнаружено.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.