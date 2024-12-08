После отравления свердловских детей в ЯНАО возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин ожидает доклад об установленных обстоятельствах
Бастрыкин ожидает доклад об установленных обстоятельствах Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за массового заражения острой кишечной инфекцией детской команды из Свердловской области. Ребята приехали в Тарко-Сале (ЯНАО) на соревнования.

«7 декабря в городе Тарко-Сале после соревнований в медицинское учреждение обратились 39 детей из Свердловской области с признаками отравления. Некоторые были госпитализированы. Председатель СКР поручил возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Власти Пуровского района сообщили URA.RU, что причиной заболевания стала норовирусная инфекция. По всей видимости, она привозная, так как жалоб от других команд не поступало. В месте проведения соревнований очага заражения также не обнаружено.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за массового заражения острой кишечной инфекцией детской команды из Свердловской области. Ребята приехали в Тарко-Сале (ЯНАО) на соревнования. «7 декабря в городе Тарко-Сале после соревнований в медицинское учреждение обратились 39 детей из Свердловской области с признаками отравления. Некоторые были госпитализированы. Председатель СКР поручил возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад об установленных обстоятельствах», — сообщается в telegram-канале ведомства. Власти Пуровского района сообщили URA.RU, что причиной заболевания стала норовирусная инфекция. По всей видимости, она привозная, так как жалоб от других команд не поступало. В месте проведения соревнований очага заражения также не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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