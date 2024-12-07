В Екатеринбурге дважды сорвался концерт кумира молодежи

В Екатеринбурге вновь перенесли концерт рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин, 5,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»), который должен был пройти 8 декабря. Фанаты музыканта смогут посетить выступление на четыре дня позже — 12 декабря, сообщили организаторы.
«По не зависящим от организаторов и артиста причинам мы вынуждены объявить о переносе выступления Big Baby Tape на 12 декабря. Все ранее купленные билеты остаются действительными — их сдавать не нужно», — говорится в группе концерта в соцсети «ВКонтакте».
Выступление в Теле-Club переносится уже второй раз. Изначально рэпер должен был приехать в Екатеринбург 20 октября, но организаторы по «техническим причинам» перенесли концерт на 8 декабря. Однако выступление вновь не состоялось. Помимо этого, у артиста сорвался концерт в Челябинске.
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