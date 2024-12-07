07 декабря 2024

В Екатеринбурге дважды сорвался концерт кумира молодежи

В Екатеринбурге второй раз сорвался концерт Big Baby Tape
© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Big Baby Tape должен был пройти в Теле-Club 8 декабря
Концерт Big Baby Tape должен был пройти в Теле-Club 8 декабря Фото:

В Екатеринбурге вновь перенесли концерт рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин, 5,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»), который должен был пройти 8 декабря. Фанаты музыканта смогут посетить выступление на четыре дня позже — 12 декабря, сообщили организаторы.

«По не зависящим от организаторов и артиста причинам мы вынуждены объявить о переносе выступления Big Baby Tape на 12 декабря. Все ранее купленные билеты остаются действительными — их сдавать не нужно», — говорится в группе концерта в соцсети «ВКонтакте».

Выступление в Теле-Club переносится уже второй раз. Изначально рэпер должен был приехать в Екатеринбург 20 октября, но организаторы по «техническим причинам» перенесли концерт на 8 декабря. Однако выступление вновь не состоялось. Помимо этого, у артиста сорвался концерт в Челябинске.

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В Екатеринбурге вновь перенесли концерт рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин, 5,7 млн прослушиваний на «Яндекс Музыке»), который должен был пройти 8 декабря. Фанаты музыканта смогут посетить выступление на четыре дня позже — 12 декабря, сообщили организаторы. «По не зависящим от организаторов и артиста причинам мы вынуждены объявить о переносе выступления Big Baby Tape на 12 декабря. Все ранее купленные билеты остаются действительными — их сдавать не нужно», — говорится в группе концерта в соцсети «ВКонтакте». Выступление в Теле-Club переносится уже второй раз. Изначально рэпер должен был приехать в Екатеринбург 20 октября, но организаторы по «техническим причинам» перенесли концерт на 8 декабря. Однако выступление вновь не состоялось. Помимо этого, у артиста сорвался концерт в Челябинске.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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