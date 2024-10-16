В Челябинске перенесли концерт рэпера Big Baby Tape

В Челябинске выступление рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин) сорвалось за два дня до назначенной даты концерта. Мероприятие перенесли с 18 октября на декабрь. Как сообщают организаторы, такое решение было принято по техническим причинам.
«Внимание! По техническим причинам мы вынуждены перенести мероприятие на 11 декабря текущего года. Все раннее приобретенные билеты остаются актуальными — их возвращать не нужно», — сообщили организаторы в группе во «ВКонтакте» «Big Baby Tape — Челябинск».
Фанатам артиста, которым не подходит новая дата концерта рекомендуют обратиться на электронную почту с запросом о возврате билета. Рассмотрение заявки займет до трех рабочих дней. Всех остальных приглашают на клаб-шоу 11 декабря.
Ранее издание «ТАСС» сообщало, что организатор мероприятий «Креарт» отсудил у рэпера Big Baby Tape 600 тысяч рублей за несостоявшийся концерт. Помимо этого, артисту придется заплатить госпошлину в размере 15 тысяч рублей.
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