В Екатеринбурге внезапно сорвался концерт легенды хип-хопа

В середине октября Big Baby Tape судился из-за отмененного концерта и проигралФото: Валентин Егоршин/ТАСС
За четыре дня до концерта в Екатеринбурге неожиданно перенесли выступление рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин). Поклонники смогут послушать песни 99 Problems, «Влюбилась», Supersonic и другие хиты лишь в декабре, а не 20 октября, как планировалось ранее.
«Внимание! По техническим причинам мы вынуждены перенести мероприятие на 8 декабря текущего года. Все ранее приобретенные билеты остаются актуальными — их возвращать не нужно. Если же ваши планы не совпадают с новой датой проведения мероприятия, обращайтесь на электронную почту», — пишут организаторы.
15 октября Арбитражный суд Москвы обязал Big Baby Tape выплатить 600 тысяч рублей за отмененный концерт. Также в начале октября в социальных сетях обсуждали обновленный «черный список» артистов, которым запрещено выступать в России из-за позиции по СВО. Называлось 79 музыкантов, среди которых был и Big Baby Tape.
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За четыре дня до концерта в Екатеринбурге неожиданно перенесли выступление рэпера Big Baby Tape (настоящее имя Егор Ракитин). Поклонники смогут послушать песни 99 Problems, «Влюбилась», Supersonic и другие хиты лишь в декабре, а не 20 октября, как планировалось ранее. «Внимание! По техническим причинам мы вынуждены перенести мероприятие на 8 декабря текущего года. Все ранее приобретенные билеты остаются актуальными — их возвращать не нужно. Если же ваши планы не совпадают с новой датой проведения мероприятия, обращайтесь на электронную почту», — пишут организаторы. 15 октября Арбитражный суд Москвы обязал Big Baby Tape выплатить 600 тысяч рублей за отмененный концерт. Также в начале октября в социальных сетях обсуждали обновленный «черный список» артистов, которым запрещено выступать в России из-за позиции по СВО. Называлось 79 музыкантов, среди которых был и Big Baby Tape.