Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию в 2025 году

Аналитик Чуркина: тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 12,6%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Деньги. Курган, коммунальные платежи, кредит, квитанция, монета, жкх, купюра, деньги, платеж по ипотеке
В России вырастут цены на электричество в 2025 году на 12,6% Фото:

По информации Минэкономразвития, ожидается существенное увеличение тарифов на электроэнергию для населения в 2025 году, средний рост составит 12,6% по всей стране. Это изменение вступит в силу с 1 июля, сообщила Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.

Новость по теме
Новые тарифы на свет в 2025 году: как подорожает электроэнергия в РФ с января

«По регионам темпы роста будут различаться, что определено отдельным распоряжением правительства», — подчеркнула Наталья Чуркина в беседе с «Прайм». Это означает, что разные регионы по-разному почувствуют изменения в стоимости электроэнергии.

В частности, в Амурской области, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и других некоторых регионах рост тарифов будет менее значительным и колеблется от 8,6% до 9,9%. В то время как в Пермском крае, Кемеровской области и других регионах увеличение может достигать 21,1%.

Правительство РФ направит регионам более 12,4 миллиарда рублей на социальную поддержку по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. В России с 1 ноября действует новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
По информации Минэкономразвития, ожидается существенное увеличение тарифов на электроэнергию для населения в 2025 году, средний рост составит 12,6% по всей стране. Это изменение вступит в силу с 1 июля, сообщила Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований. «По регионам темпы роста будут различаться, что определено отдельным распоряжением правительства», — подчеркнула Наталья Чуркина в беседе с «Прайм». Это означает, что разные регионы по-разному почувствуют изменения в стоимости электроэнергии. В частности, в Амурской области, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и других некоторых регионах рост тарифов будет менее значительным и колеблется от 8,6% до 9,9%. В то время как в Пермском крае, Кемеровской области и других регионах увеличение может достигать 21,1%. Правительство РФ направит регионам более 12,4 миллиарда рублей на социальную поддержку по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. В России с 1 ноября действует новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...