Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию в 2025 году

Аналитик Чуркина: тарифы на электроэнергию вырастут в среднем на 12,6%

09 декабря 2024 в 04:49 Размер текста - 17 +

В России вырастут цены на электричество в 2025 году на 12,6% Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU По информации Минэкономразвития, ожидается существенное увеличение тарифов на электроэнергию для населения в 2025 году, средний рост составит 12,6% по всей стране. Это изменение вступит в силу с 1 июля, сообщила Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований. Новость по теме Новые тарифы на свет в 2025 году: как подорожает электроэнергия в РФ с января «По регионам темпы роста будут различаться, что определено отдельным распоряжением правительства», — подчеркнула Наталья Чуркина в беседе с «Прайм». Это означает, что разные регионы по-разному почувствуют изменения в стоимости электроэнергии. В частности, в Амурской области, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и других некоторых регионах рост тарифов будет менее значительным и колеблется от 8,6% до 9,9%. В то время как в Пермском крае, Кемеровской области и других регионах увеличение может достигать 21,1%. Правительство РФ направит регионам более 12,4 миллиарда рублей на социальную поддержку по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. В России с 1 ноября действует новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По информации Минэкономразвития, ожидается существенное увеличение тарифов на электроэнергию для населения в 2025 году, средний рост составит 12,6% по всей стране. Это изменение вступит в силу с 1 июля, сообщила Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований. «По регионам темпы роста будут различаться, что определено отдельным распоряжением правительства», — подчеркнула Наталья Чуркина в беседе с «Прайм». Это означает, что разные регионы по-разному почувствуют изменения в стоимости электроэнергии. В частности, в Амурской области, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и других некоторых регионах рост тарифов будет менее значительным и колеблется от 8,6% до 9,9%. В то время как в Пермском крае, Кемеровской области и других регионах увеличение может достигать 21,1%. Правительство РФ направит регионам более 12,4 миллиарда рублей на социальную поддержку по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. В России с 1 ноября действует новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ.