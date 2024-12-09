Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов на электроэнергию в 2025 году

По информации Минэкономразвития, ожидается существенное увеличение тарифов на электроэнергию для населения в 2025 году, средний рост составит 12,6% по всей стране. Это изменение вступит в силу с 1 июля, сообщила Наталья Чуркина, аналитик Института комплексных стратегических исследований.
«По регионам темпы роста будут различаться, что определено отдельным распоряжением правительства», — подчеркнула Наталья Чуркина в беседе с «Прайм». Это означает, что разные регионы по-разному почувствуют изменения в стоимости электроэнергии.
В частности, в Амурской области, Республике Алтай, Ханты-Мансийском автономном округе и других некоторых регионах рост тарифов будет менее значительным и колеблется от 8,6% до 9,9%. В то время как в Пермском крае, Кемеровской области и других регионах увеличение может достигать 21,1%.
Правительство РФ направит регионам более 12,4 миллиарда рублей на социальную поддержку по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан. В России с 1 ноября действует новый стандарт компенсации льготникам расходов на оплату ЖКУ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.