08 декабря 2024

США и Израиль нанесли десятки ударов по целям в Сирии: что известно к утру 9 декабря о ситуации

Блинкен: США выступают за привлечение Асада к ответственности за преступления
© Служба новостей «URA.RU»
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ВКС РФ. Сирия. stock, вертолет, ка-52, аллигатор, stock
Ситуация в Сирии вызывает опасения у мирового сообщества Фото:

Территория Сирии приняла на себя десятки авиаударов, нанесенных силами Центрального командования ВС США. Больницы Дамаска переполнены. В них продолжают поступать люди с огнестрельными ранениями. Эксперты предрекают стране гражданскую войну. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка будет способствовать тому, чтобы привлечь бывшего президента Сирии Башара Асада к ответственности. Главное о ситуации в республике к утру 9 декабря 2024 года — в материале URA.RU.

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США будут способствовать привлечению Асада к ответственности, заявил Блинкен
Фото:

США выступают за привлечение Асада к ответственности

Штаты будут поддерживать международные усилия, направленные на привлечение к ответственности помогавших ушедшему с поста Асаду, а также работавших при прежних властях влиятельных госслужащих. Об этом заявил Блинкен, подтвердив позицию президента США Джо Байдена, который также призвал привлечь Асада к ответу.

США и Израиль нанесли удары по целям в Сирии

Американские военные силы произвели около 70 авиаударов по инфраструктуре террористической группировки ИГ (запрещена в России) на территории Сирии. Действия были направлены на предотвращение укрепления позиций этой организации в регионе.

«В минувшее воскресенье Соединенные Штаты Америки совершили серию авиаударов по позициям организации, известной как ИГ*, на территории Сирии. Целью атак было предотвращение ее возможности воспользоваться сложившейся ситуацией в данной стране», — написало издание «Царьград» со ссылкой на сообщение Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM).

Волонтер Евгений Ганеев в Сирии
США уничтожили объекты террористов
Фото:

В крупной больнице в Дамаске много людей с огнестрельными ранениями

Отделение скорой помощи больницы «Аль-Мувасат» испытывает серьезные проблемы из-за обилия пациентов и дефицита медицинского персонала и медикаментов. Больница не справляется с потоком пострадавших от огнестрельных ран и неправильного обращения со взрывчатыми материалами. В больнице остро не хватает специалистов, включая рентгенологов и медсестер, а также персонала для уборки и дезинфекции. Наблюдается недостаток лекарственных средств.

Антитеррористические учения «Мирная миссия - 2018». Челябинск
Вооруженные столкновения в регионе продолжаются
Фото:

МИД Ирана предупредил о риске начала гражданской войны в Сирии

В случае захвата Дамаска сирийской вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками ряда террористических организаций, возможны гражданская война и распад страны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью государственной телерадиовещательной компании. Он подчеркнул, что его страна тщательно следит за ситуацией в Сирии и стремится избежать возникновения подобных рисков, пишет RT. Глава МИД считает, что республика может превратиться в убежище для террористов. По его словам, будущее Сирии зависит от ее народа.

* ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.

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Территория Сирии приняла на себя десятки авиаударов, нанесенных силами Центрального командования ВС США. Больницы Дамаска переполнены. В них продолжают поступать люди с огнестрельными ранениями. Эксперты предрекают стране гражданскую войну. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка будет способствовать тому, чтобы привлечь бывшего президента Сирии Башара Асада к ответственности. Главное о ситуации в республике к утру 9 декабря 2024 года — в материале URA.RU. Штаты будут поддерживать международные усилия, направленные на привлечение к ответственности помогавших ушедшему с поста Асаду, а также работавших при прежних властях влиятельных госслужащих. Об этом заявил Блинкен, подтвердив позицию президента США Джо Байдена, который также призвал привлечь Асада к ответу. Американские военные силы произвели около 70 авиаударов по инфраструктуре террористической группировки ИГ (запрещена в России) на территории Сирии. Действия были направлены на предотвращение укрепления позиций этой организации в регионе. «В минувшее воскресенье Соединенные Штаты Америки совершили серию авиаударов по позициям организации, известной как ИГ*, на территории Сирии. Целью атак было предотвращение ее возможности воспользоваться сложившейся ситуацией в данной стране», — написало издание «Царьград» со ссылкой на сообщение Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). Отделение скорой помощи больницы «Аль-Мувасат» испытывает серьезные проблемы из-за обилия пациентов и дефицита медицинского персонала и медикаментов. Больница не справляется с потоком пострадавших от огнестрельных ран и неправильного обращения со взрывчатыми материалами. В больнице остро не хватает специалистов, включая рентгенологов и медсестер, а также персонала для уборки и дезинфекции. Наблюдается недостаток лекарственных средств. В случае захвата Дамаска сирийской вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками ряда террористических организаций, возможны гражданская война и распад страны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью государственной телерадиовещательной компании. Он подчеркнул, что его страна тщательно следит за ситуацией в Сирии и стремится избежать возникновения подобных рисков, пишет RT. Глава МИД считает, что республика может превратиться в убежище для террористов. По его словам, будущее Сирии зависит от ее народа. * ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.
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