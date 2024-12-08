США и Израиль нанесли десятки ударов по целям в Сирии: что известно к утру 9 декабря о ситуации

Блинкен: США выступают за привлечение Асада к ответственности за преступления

09 декабря 2024 в 06:40 Размер текста - 17 +

Ситуация в Сирии вызывает опасения у мирового сообщества Фото: Министерство обороны РФ Территория Сирии приняла на себя десятки авиаударов, нанесенных силами Центрального командования ВС США. Больницы Дамаска переполнены. В них продолжают поступать люди с огнестрельными ранениями. Эксперты предрекают стране гражданскую войну. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка будет способствовать тому, чтобы привлечь бывшего президента Сирии Башара Асада к ответственности. Главное о ситуации в республике к утру 9 декабря 2024 года — в материале URA.RU. Новость по теме «Воскресший из мертвых» Асад прилетел в Москву: реакция мировых лидеров и угроза от США США будут способствовать привлечению Асада к ответственности, заявил Блинкен Фото: Официальный сайт президента Украины США выступают за привлечение Асада к ответственности Штаты будут поддерживать международные усилия, направленные на привлечение к ответственности помогавших ушедшему с поста Асаду, а также работавших при прежних властях влиятельных госслужащих. Об этом заявил Блинкен, подтвердив позицию президента США Джо Байдена, который также призвал привлечь Асада к ответу. США и Израиль нанесли удары по целям в Сирии Американские военные силы произвели около 70 авиаударов по инфраструктуре террористической группировки ИГ (запрещена в России) на территории Сирии. Действия были направлены на предотвращение укрепления позиций этой организации в регионе. «В минувшее воскресенье Соединенные Штаты Америки совершили серию авиаударов по позициям организации, известной как ИГ*, на территории Сирии. Целью атак было предотвращение ее возможности воспользоваться сложившейся ситуацией в данной стране», — написало издание «Царьград» со ссылкой на сообщение Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). США уничтожили объекты террористов Фото: Евгений Ганеев В крупной больнице в Дамаске много людей с огнестрельными ранениями Отделение скорой помощи больницы «Аль-Мувасат» испытывает серьезные проблемы из-за обилия пациентов и дефицита медицинского персонала и медикаментов. Больница не справляется с потоком пострадавших от огнестрельных ран и неправильного обращения со взрывчатыми материалами. В больнице остро не хватает специалистов, включая рентгенологов и медсестер, а также персонала для уборки и дезинфекции. Наблюдается недостаток лекарственных средств. Вооруженные столкновения в регионе продолжаются Фото: Вадим Ахметов © URA.RU МИД Ирана предупредил о риске начала гражданской войны в Сирии В случае захвата Дамаска сирийской вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками ряда террористических организаций, возможны гражданская война и распад страны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью государственной телерадиовещательной компании. Он подчеркнул, что его страна тщательно следит за ситуацией в Сирии и стремится избежать возникновения подобных рисков, пишет RT. Глава МИД считает, что республика может превратиться в убежище для террористов. По его словам, будущее Сирии зависит от ее народа. * ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Территория Сирии приняла на себя десятки авиаударов, нанесенных силами Центрального командования ВС США. Больницы Дамаска переполнены. В них продолжают поступать люди с огнестрельными ранениями. Эксперты предрекают стране гражданскую войну. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Америка будет способствовать тому, чтобы привлечь бывшего президента Сирии Башара Асада к ответственности. Главное о ситуации в республике к утру 9 декабря 2024 года — в материале URA.RU. Штаты будут поддерживать международные усилия, направленные на привлечение к ответственности помогавших ушедшему с поста Асаду, а также работавших при прежних властях влиятельных госслужащих. Об этом заявил Блинкен, подтвердив позицию президента США Джо Байдена, который также призвал привлечь Асада к ответу. Американские военные силы произвели около 70 авиаударов по инфраструктуре террористической группировки ИГ (запрещена в России) на территории Сирии. Действия были направлены на предотвращение укрепления позиций этой организации в регионе. «В минувшее воскресенье Соединенные Штаты Америки совершили серию авиаударов по позициям организации, известной как ИГ*, на территории Сирии. Целью атак было предотвращение ее возможности воспользоваться сложившейся ситуацией в данной стране», — написало издание «Царьград» со ссылкой на сообщение Центрального командования вооруженных сил США (CENTCOM). Отделение скорой помощи больницы «Аль-Мувасат» испытывает серьезные проблемы из-за обилия пациентов и дефицита медицинского персонала и медикаментов. Больница не справляется с потоком пострадавших от огнестрельных ран и неправильного обращения со взрывчатыми материалами. В больнице остро не хватает специалистов, включая рентгенологов и медсестер, а также персонала для уборки и дезинфекции. Наблюдается недостаток лекарственных средств. В случае захвата Дамаска сирийской вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками ряда террористических организаций, возможны гражданская война и распад страны. Такое мнение высказал министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в интервью государственной телерадиовещательной компании. Он подчеркнул, что его страна тщательно следит за ситуацией в Сирии и стремится избежать возникновения подобных рисков, пишет RT. Глава МИД считает, что республика может превратиться в убежище для террористов. По его словам, будущее Сирии зависит от ее народа. * ИГИЛ, ИГ, Исламское государство — террористическая организация, запрещенная в России.