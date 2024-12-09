ТАСС: сирийские боевики контролируют регион, где находятся военные базы РФ

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Военные базы работают в стандартном режиме, сообщил источник ТАСС
Военные базы работают в стандартном режиме, сообщил источник ТАСС Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Сирийская вооруженная оппозиция контролирует провинцию Латакия, там расположены российские военные базы. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в этой провинции Сирии. 

«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла», — рассказал агентству собеседник. По его словам, военные базы РФ работают в стандартном режиме, у оппозиции нет планов вторгаться на их территорию. 

При этом ранее в МИД России сообщили, что российские базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. А эксперт Института Ближнего Востока, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов рассказал URA.RU, что после смены власти в Дамаске возможны попытки убрать военные базы России в стране. Поскольку их нахождение в Сирии невыгодно ни Западу, ни Израилю. 

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Сирийская вооруженная оппозиция контролирует провинцию Латакия, там расположены российские военные базы. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в этой провинции Сирии.  «Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла», — рассказал агентству собеседник. По его словам, военные базы РФ работают в стандартном режиме, у оппозиции нет планов вторгаться на их территорию.  При этом ранее в МИД России сообщили, что российские базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. А эксперт Института Ближнего Востока, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов рассказал URA.RU, что после смены власти в Дамаске возможны попытки убрать военные базы России в стране. Поскольку их нахождение в Сирии невыгодно ни Западу, ни Израилю. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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