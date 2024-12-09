ТАСС: сирийские боевики контролируют регион, где находятся военные базы РФ

Сирийская вооруженная оппозиция контролирует провинцию Латакия, там расположены российские военные базы. Информацию об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в этой провинции Сирии.
«Со вчерашнего дня оппозиция полностью контролирует провинцию Латакия, включая города Тартус и Джебла», — рассказал агентству собеседник. По его словам, военные базы РФ работают в стандартном режиме, у оппозиции нет планов вторгаться на их территорию.
При этом ранее в МИД России сообщили, что российские базы в Сирии находятся в режиме повышенной боевой готовности. А эксперт Института Ближнего Востока, член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов рассказал URA.RU, что после смены власти в Дамаске возможны попытки убрать военные базы России в стране. Поскольку их нахождение в Сирии невыгодно ни Западу, ни Израилю.
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