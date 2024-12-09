Экономист Надоршин спрогнозировал курс доллара к Новому году

В ближайшие дни доллар будет стоить меньше 100 рублей, а в конце декабря американская валюта вернется к трехзначным курсам. Обвал рубля в конце ноября был вызван паникой, которая сейчас стихла. Но риски еще не сняты, новые санкции против банков также окажут влияние, рассказал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», экс-советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.
«Не все санкции еще отыграли, и, похоже, часть тех, что введены против банков с начала декабря, снижают спрос на валюту. В ближайшие дни мы можем увидеть сначала доллар ниже 100 рублей, а после 20 декабря американская валюта вернется к трехзначным курсам», — отметил эксперт.
В ноябре санкции не были главной причиной падения рубля, колебания вызвали внутренние причины. Среди них разочарование оптимистов в перспективах экономики и не оправдавшиеся надежды инвесторов на политику Дональда Трампа, который обещал, что урегулирует российско-украинский конфликт за 24 часа. Также на курсе сказался рост дефицита бюджета. До конца ноября прогнозировалось, что к концу года он составит около 2 трлн рублей, с того времени показатель вырос в 2,5 раза.
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