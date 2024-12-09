Ключевая ставка в России может вырасти до 25%

Ключевая ставка в России продолжит расти и в ближайшие месяцы может достичь 23-25%. На этом уровне она позволит охладить спрос и снизить инфляцию — с середины весны рост цен начнет заметно замедляться. Такой прогноз дал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.
«Судя по всему, в этом году мы увидим ставку еще выше, в следующем тоже нельзя исключать ее повышение. Скоро мы можем увидеть 23-25%. Но где-то на этих отметках она окажет достаточное воздействие на экономическую активность, и Центральный банк сможет выдохнуть и остановиться», — сказал эксперт.
Повышение ключевой ставки замедляет инфляцию за счет снижения экономической активности. Если охладить спрос, покупатели будут приобретать меньше товаров и услуг, и продавцы перестанут повышать на них цены. Второй эффект ставки — сдерживание спроса на инвестиции, под которые бизнес часто берет кредиты. Но до сих пор добиться этого не удалось, потому что зарплаты активно растут, а предприятия, чтобы выполнить гособоронзаказ, готовы брать деньги у банков под любые проценты. «Поэтому ставка 16%, на которой ЦБ остановился на несколько месяцев, не сработала в полной мере. Хотя без этого рост инфляции был бы еще сильнее», — отметил Надоршин.
В итоге рост цен удастся замедлить до 4%, хотя многие гражданские сегменты экономики ждет сложный период. Возможна небольшая рецессия — она начнется и закончится в 2025 году, полагает собеседник URA.RU. Но без повышения ставки страну ждал бы более тяжелый неуправляемый кризис с падением на 10-15% в год.
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