Кремль скрыл местонахождение Асада и оценил будущее РФ в Сирии: о чем говорил Песков с журналистами

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал отвечать на вопрос о том, находится ли президент Сирии Башар Асад сейчас в Москве. Он отметил, что вопросы о предоставлении убежища на территории России не могут решаться без президента России. По словам представителя Кремля, власти обеспокоены ситуацией в Сирии, а особенно безопасностью российских баз в стране. Основные заявления Пескова — в материале URA.RU.
Присутствие России в Сирии
На вопрос журналистов о присутствии российских военных в Сирии, где накануне произошел переворот власти, Песков заявил, что такие вопросы нужно обсуждать с теми, кто будет управлять страной. Он также отметил, что позже Кремлю потребуется разговор с сирийским правительством.
Песков подчеркнул, что Москва предпринимает все необходимые шаги для установления связи с ответственными за безопасность российских военных объектов в Сирии. «Наши военные принимают все меры предосторожности», — уточнил пресс-секретарь президента.
Где находится Асад
Состоялось ли прибытие главы Сирии в Москву
Представитель Кремля не стал отвечать на вопрос о том находится ли президент Сирии Башар Асад сейчас в Москве. Он отметил, что вопросы о предоставлении убежища на территории России не могут решаться без президента страны.
Однако он уточнил, что официального объявления о визите Асада может не последовать. Песков также указал, что встречи на высшем уровне президента страны Владимира Путина с Башаром Асадом пока не предвидятся.
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