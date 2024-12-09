Пермяка, обманувшего родную сестру из Салехарда, будут судить за мошенничество

Сотрудники полиции Салехарда вычислили подозреваемого в мошенничестве мужчину, обманувшего местную жительницу на 150 тысяч рублей. Им оказался родной брат девушки, проживающий в Перми, сообщила пресс-служба окружного УМВД.
«В период с 10 октября по 18 декабря 2023 года на имя заявителя было заключено 9 договоров потребительского займа в различных микрокредитных компаниях на общую сумму 149 540 рублей. Все преступления совершены одним лицом, в связи с чем уголовные дела объединены в одно производство. Подозреваемым оказался родной брат заявительницы, проживающий в Перми», — сообщает пресс-служба УМВД на официальном сайте.
Мужчина признался, что испытывал финансовые трудности. А так как располагал копией паспорта сестры, он оформил микрокредиты на ее имя, но вернуть их не смог, или не собирался. Когда требования о возвращении кредитов стали поступать в адрес жительницы окружной столицы, она обратилась в полицию, где были возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».
Сейчас заявительница от требований кредиторов освобождена. А ее брата будут судить за мошенничество, хотя пермяк и обязался возместить все кредиты.
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