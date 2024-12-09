МИД РФ: Запад услышал сигнал о планах размещения системы «Орешник» в Белоруссии

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Запад серьезно воспринял новости об «Орешнике», заявил замглавы МИД РФ Галузин
Запад серьезно воспринял новости об «Орешнике», заявил замглавы МИД РФ Галузин Фото:

Запад услышал сигнал России о планах разместить ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.

«Безусловно, Запад услышал, потому что сигнал, поданный по указанию президента Российской Федерации [Владимира Путина] в виде испытательного боевого применения комплекса „Орешник“, более чем четок», — передает слова Галузина РИА Новости. Он добавил, что Запад воспринял это событие очень серьезно.

Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Путину с просьбой передать несколько ракетных комплексов «Орешник» республике. Путин подтвердил такую возможность.

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Запад услышал сигнал России о планах разместить ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин. «Безусловно, Запад услышал, потому что сигнал, поданный по указанию президента Российской Федерации [Владимира Путина] в виде испытательного боевого применения комплекса „Орешник“, более чем четок», — передает слова Галузина РИА Новости. Он добавил, что Запад воспринял это событие очень серьезно. Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Путину с просьбой передать несколько ракетных комплексов «Орешник» республике. Путин подтвердил такую возможность.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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