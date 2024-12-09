МИД РФ: Запад услышал сигнал о планах размещения системы «Орешник» в Белоруссии

Запад услышал сигнал России о планах разместить ракетный комплекс «Орешник» в Белоруссии. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
«Безусловно, Запад услышал, потому что сигнал, поданный по указанию президента Российской Федерации [Владимира Путина] в виде испытательного боевого применения комплекса „Орешник“, более чем четок», — передает слова Галузина РИА Новости. Он добавил, что Запад воспринял это событие очень серьезно.
Ранее Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился к Путину с просьбой передать несколько ракетных комплексов «Орешник» республике. Путин подтвердил такую возможность.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.