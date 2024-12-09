Студенткам больше не придется бросать учебу ради рождения ребенка

Отпуск в университете по случаю беременности и рождения ребенка не нужен. Студенты не должны терять целый год, об этом в эфире передачи «Российское общество.Знание» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
«Академический отпуск уходит в прошлое. Зачем терять год? Когда есть возможность организовать учебный процесс исходя из планов родить ребенка», — считает Буцкая.
Законопроект о закреплении понятия «студенческая семья» находится сейчас на рассмотрении в Госдуме. По словам депутата, принятие этого закона позволит в дальнейшем оказывать адресную поддержку данной категории граждан. В частности предполагается появление в вузах страны общежитий для молодых семей. Для студентов-родителей будут разработаны специальные учебные планы, которые позволят совместить родительские обязанности и сдавать экзамены, сообщила Буцкая.
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