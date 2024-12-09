Студенткам больше не придется бросать учебу ради рождения ребенка

Буцкая: студенткам не нужно брать академический отпуск для рождения детей
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Законопроект о закреплении понятия «студенческая семья» находится на рассмотрении в Госдуме
Законопроект о закреплении понятия «студенческая семья» находится на рассмотрении в Госдуме Фото:

Отпуск в университете по случаю беременности и рождения ребенка не нужен. Студенты не должны терять целый год, об этом в эфире передачи «Российское общество.Знание» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

«Академический отпуск уходит в прошлое. Зачем терять год? Когда есть возможность организовать учебный процесс исходя из планов родить ребенка», — считает Буцкая.

Законопроект о закреплении понятия «студенческая семья» находится сейчас на рассмотрении в Госдуме. По словам депутата, принятие этого закона позволит в дальнейшем оказывать адресную поддержку данной категории граждан. В частности предполагается появление в вузах страны общежитий для молодых семей. Для студентов-родителей будут разработаны специальные учебные планы, которые позволят совместить родительские обязанности и сдавать экзамены, сообщила Буцкая.

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Отпуск в университете по случаю беременности и рождения ребенка не нужен. Студенты не должны терять целый год, об этом в эфире передачи «Российское общество.Знание» заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. «Академический отпуск уходит в прошлое. Зачем терять год? Когда есть возможность организовать учебный процесс исходя из планов родить ребенка», — считает Буцкая. Законопроект о закреплении понятия «студенческая семья» находится сейчас на рассмотрении в Госдуме. По словам депутата, принятие этого закона позволит в дальнейшем оказывать адресную поддержку данной категории граждан. В частности предполагается появление в вузах страны общежитий для молодых семей. Для студентов-родителей будут разработаны специальные учебные планы, которые позволят совместить родительские обязанности и сдавать экзамены, сообщила Буцкая.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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