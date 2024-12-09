Как справиться с похмельем и как пить на Новый год, чтобы его не было

Каждый год после новогодней ночи сохраняются риски алкогольного отравления. Чтобы не испортить праздник себе и другим, нужно правильно пить спиртное. Основные лайфхаки — не пить на голодный желудок, хорошо закусывать и не смешивать разные напитки. Об этом URA.RU рассказал специалист в области гигиены питания и пищевой токсикологии, член-корреспондент РАН Сергей Хотимченко.
Как избежать похмелья на Новый год
«Сказать, что совсем не принимать алкоголь — конечно, нет. Новый год все-таки праздник. Все равно пить будут. Но нужно соблюдать самые элементарные вещи», — отметил эксперт.
«Сначала поешьте, затем пейте»
По словам Хотимченко, прежде чем приступить к употреблению алкогольных напитков, важно хорошо поесть. «На голодный желудок алкоголь высасывается быстрее и включается в различные метаболические превращения в организме человека. То есть процесс опьянения будет идти быстрее», — пояснил он.
«Не смешивайте разные виды алкоголя»
Следующее важное правило — не смешивать напитки.
«Не надо смешивать различные напитки, делать какие-то коктейли из шампанского с водкой, с коньяком и так далее», — предупреждает специалист.
«Контролируйте количество выпитого»
Особенное внимание Сергей Хотимченко уделяет дозировке. Лучше сосредоточиться на общении с близкими и друзьями, наслаждаясь атмосферой праздника, а не накидываться на алкоголь.
«В любой праздник не надо делать из себя что-то невообразимое: спокойно, размеренно, под хороший разговор и такую же закуску», — добавляет он.
Что помогает от похмелья
Если похмелье после обильных возлияний все же настигло, нужно вернуться к умеренному питанию. Врач призывает употреблять легкие продукты. В домашних условиях они быстро приходят на помощь и являются отличным средством от похмелья.
«Хорошо подойдут кисломолочные продукты, такие как йогурт, ряженка или кефир. Они полезны для кишечника и общего состояния организма. Также стоит включить в рацион молочные и немолочные каши, свежие овощи и нежирные супы. Главное — избегать жирной пищи и ограничить потребление соли», — советует эксперт.
Эксперт отмечает, что многие предлагают использовать рассол для облегчения состояния, однако у него есть свои минусы.
«Рассол действительно помогает снять симптомы похмелья, но высокое содержание натрия может привести к задержке жидкости в организме, что не всегда полезно», — поясняет Хотимченко.
Он рекомендует вместо этого восстанавливать водный баланс с помощью воды или минеральной воды, потребляя столько, сколько требуется организму.
Эксперт подчеркнул, что хотя безопасной дозы алкоголя не существует, следуя этим простым рекомендациям, можно значительно облегчить свое состояние на следующий день после праздника.
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