Свердловчане прикинулись электриками, чтобы обманывать курганских пенсионеров

Суд Шадринска (Курганская область) вынес приговор двум жителям Свердловской области. Мужчины под видом электриков обманывали пенсионеров на деньги. Об этом сообщается на официальном сайте курганской прокуратуры.
По данным следствия, подсудимые приехали в Курганскую область и начали обзванивать пожилых людей, представляясь сотрудниками организаций, имеющих право на проверку состояния электросетей. «Подсудимые использовали свое положение для того, чтобы вводить в заблуждение пенсионеров, угрожая им ложной информацией о возможности возникновения пожара и наложении штрафов в случае отказа от их услуг», — сообщает ведомство.
В итоге от действий мошенников пострадали четыре пенсионера, которые лишились более 130 тысяч рублей. Суд приговорил обвиняемых к четырем годам лишения свободы каждого в исправительной колонии общего режима. Отмечается, что приговор пока не вступил в законную силу и может быть обжалован.
Ранее URA.RU писало, что в Кургане суд принял решение по делу курьера-иностранца, который стал участником мошеннической схемы, передав телефонным мошенникам деньги, похищенные у пенсионеров якобы для помощи родственникам. Пострадавшие потеряли 780 тысяч рублей, а мужчина был признан виновным в мошенничестве крупного размера.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.