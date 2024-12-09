Россия сделала выводы об Эрдогане после событий в Сирии

Политолог Балмасов: Эрдоган долго выжидал момента, чтобы ударить в Сирии
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События в Сирии показали, что Турция представляет собой серьезную силу, хищника, обросшего мускулами, заявил политолог
События в Сирии показали, что Турция представляет собой серьезную силу, хищника, обросшего мускулами, заявил политолог Фото:

Россия после событий в Сирии в очередной раз увидела, что президент Турции Реджеп Эрдоган может не только помогать Москве, но и действовать в зоне ее интересов, заявил в интервью URA.RU член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.

«Мы в очередной раз поняли, что это человек не с двойным, а тройным дном. Он может как создавать угрозу нашим интересам, так и помочь в устранении остроты вызовов, стоящих перед Россией», — полагает эксперт.

Турецкое руководство долго выжидало удобного момента и готовило молниеносную операцию в Сирии, заметил политолог. По его мнению, блицкриг протурецких группировок продемонстрировал, что Эрдоган представляет собой серьезную силу и хищника, который оброс мускулами. Остановить катастрофу в арабской республике не помогли даже предупреждения Ирана, который готовился заступиться за Асада, резюмировал Балмасов.

В Сирии в конце ноября обострился конфликт между вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками террористических группировок, и войсками правительства. Это привело к потере официальным руководством страны контроля над ключевыми городами и падению Дамаска. Президенту Сирии Башару Асаду в результате действий боевиков вместе с семьей пришлось покинуть столицу своего государства и переехать в Россию.

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Россия после событий в Сирии в очередной раз увидела, что президент Турции Реджеп Эрдоган может не только помогать Москве, но и действовать в зоне ее интересов, заявил в интервью URA.RU член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов. Турецкое руководство долго выжидало удобного момента и готовило молниеносную операцию в Сирии, заметил политолог. По его мнению, блицкриг протурецких группировок продемонстрировал, что Эрдоган представляет собой серьезную силу и хищника, который оброс мускулами. Остановить катастрофу в арабской республике не помогли даже предупреждения Ирана, который готовился заступиться за Асада, резюмировал Балмасов. В Сирии в конце ноября обострился конфликт между вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками террористических группировок, и войсками правительства. Это привело к потере официальным руководством страны контроля над ключевыми городами и падению Дамаска. Президенту Сирии Башару Асаду в результате действий боевиков вместе с семьей пришлось покинуть столицу своего государства и переехать в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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