Россия сделала выводы об Эрдогане после событий в Сирии

Россия после событий в Сирии в очередной раз увидела, что президент Турции Реджеп Эрдоган может не только помогать Москве, но и действовать в зоне ее интересов, заявил в интервью URA.RU член Российского совета по международным делам (РСМД) Сергей Балмасов.
«Мы в очередной раз поняли, что это человек не с двойным, а тройным дном. Он может как создавать угрозу нашим интересам, так и помочь в устранении остроты вызовов, стоящих перед Россией», — полагает эксперт.
Турецкое руководство долго выжидало удобного момента и готовило молниеносную операцию в Сирии, заметил политолог. По его мнению, блицкриг протурецких группировок продемонстрировал, что Эрдоган представляет собой серьезную силу и хищника, который оброс мускулами. Остановить катастрофу в арабской республике не помогли даже предупреждения Ирана, который готовился заступиться за Асада, резюмировал Балмасов.
В Сирии в конце ноября обострился конфликт между вооруженной оппозицией, поддерживаемой боевиками террористических группировок, и войсками правительства. Это привело к потере официальным руководством страны контроля над ключевыми городами и падению Дамаска. Президенту Сирии Башару Асаду в результате действий боевиков вместе с семьей пришлось покинуть столицу своего государства и переехать в Россию.
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