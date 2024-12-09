Тюменские таксисты призывают российских водителей к забастовке против «Яндекс Go»

Тюменские таксисты призвали водителей сервиса «Яндекс. Go» из других регионов РФ к участию в онлайн-забастовке против агрегатора. Об этом URA.RU рассказал владелец одного из местных таксопарков. Ранее агентство писало о том, что водители такси недовольны ценовой политикой сервиса.
«Тюменские таксисты связались с водителями „Яндекса“ из других регионов России и предложили им принять участие в онлайн-забастовке. Некоторые согласились, некоторые ответили отказом», — рассказал собеседник URA.RU на условиях анонимности.
По его словам, положительный ответ дали таксисты из ХМАО, ЯНАО и Челябинской области. Поскольку там многие также недовольны условиями работы и ценовой политикой «Яндекс. Go».
В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.
Ранее URA.RU писало о том, что в Тюмени водители такси планируют провести онлайн-забастовку против агрегатора «Яндекс. Go». Таксисты подготовили список требований к агрегатору, который затем будет распространяться как спам на различных интернет-сайтах.
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