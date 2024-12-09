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23:36
Кириенко признал главным патриотом года в РФ мать шестерых детей
23:26
Крупный российский банк собирается передать заемщиков в другой банк
23:21
Полицейская машина с мигалками столкнулась с легковушкой в Златоусте. Видео
Как отличился на военном поприще Виктор Горемыкин, ставший сегодня генералом армии
23:04
Угонщика Mercedes стоимостью 21 млн рублей из Перми задержали после ДТП в Москве. Фото, видео
22:58
«Затраты несопоставимы»: Артюхов объяснил, почему праздники должны быть на Ямале
22:58
Губернатор ХМАО анонсировал новый проект для поддержки участников СВО
Из армии в губернаторы и обратно в армию: что сделал для страны Юнус-Бек Евкуров
22:53
В Курганской области беглых браконьеров задержали с нелегальным оружием. Видео
22:50
О чем губернатор ЯНАО Артюхов говорил на «Прямой линии» 2024 года: самые важные заявления
22:49
В Екатеринбурге планируют поднять стоимость проезда в метро
Самый молодой генерал в России: кто такой Апти Алаудинов
22:44
Пермский музей не согласился выплатить 5 млн рублей миллиардеру Репину
22:37
Арестович* раскрыл дату прекращения огня на Украине
22:29
Путин предложил поправки в закон о борьбе с манипулированием рынками
Путин усилит ОДКБ для противостояния НАТО
22:16
Самолет из Таиланда подал сигнал тревоги при заходе на посадку в Уфе
1
22:11
«Помним о высокой цене Победы»: ЕР поздравила участников СВО с Днем Героев Отечества
22:05
Курганская прокуратура добилась улучшения освещения на пригородном вокзале
Путин наградил героев, морской бой у Крыма попал на видео: главные новости СВО 9 декабря
21:53
Семь жителей Дагестана арестованы за подготовку теракта
21:46
«Прямая линия» главы ЯНАО Артюхова длилась дольше, чем в прошлом году
21:40
На месте взрыва на складе в Подмосковье обнаружили тело женщины
США создали условия для новой войны после окончания СВО
21:35
Альтушка, скуф, чиназес: о чем говорили подростки в 2024 году
2
21:30
Фирма челябинского бизнесмена задолжала 757 тысяч за авиабилеты
21:25
Путин подписал указ о присвоении генеральских званий
1
Путин показал, почему Россия не пойдет на уступки США и Украине
21:24
Полпред Жога озвучил планы на закрытые города Челябинской области
21:23
Мастера исправят ледяную Снегурочку, которую высмеяли жители Нижневартовска
21:21
Тюменские таксисты призывают российских водителей к забастовке против «Яндекс Go»
2
«Это особая миссия — защищать Родину»: Путин вручил звезды Героям России. Фоторепортаж
21:19
Психолог раскрыла, когда детям можно рассказать всю правду про Деда Мороза
1
21:14
«Прямая линия» с Артюховым и награждение Путиным главы Ноябрьска: события в ЯНАО 9 декабря
21:14
«Решения стоят сотни миллионов рублей»: устойчивый интернет будет по всему ЯНАО
В Подмосковье спилили главную елку страны. Фоторепортаж
21:10
Со следующего года в программе «Молодая семья» в ЯНАО смогут участвовать только семьи с детьми
21:07
На тюменской «трассе смерти» погибла женщина. Видео
21:05
Минобороны показало кадры уничтожения блиндажей ВСУ в Харьковской области
ЦБ пойдет на риск, чтобы остановить инфляцию
20:57
Жители Челябинска пожаловались на цинковые гробы, выброшенные у жилых домов
20:52
Шестилетнего мальчика избили до переломов в детсаду Петербурга
3
20:52
Как избежать переедания в новогодние праздники
1
Как задать вопрос Путину на «Прямую линию»
20:52
Пациенты заявили о нехватке врачей в новейшей поликлинике Екатеринбурга
1
20:50
Пациентов из отдаленных районов Ямала будут отправлять домой с санавиацией
20:50
«Молчание ягнят», камбэк Ситниковой и уход Можельского: главные события Кургана за 9 декабря
Мишустин обозначил тех, кто получит отсрочку по кредитам
20:49
В Пермском крае в десятках школ прекратили занятия из-за ОРВИ и пневмонии
20:47
«Это было как снег на голову»: что известно о тюменце, выигравшем 60 миллионов рублей
20:46
Россия сохранит свои позиции на Ближнем Востоке
Миллиардер Мордашов потерял свою вотчину в борьбе с губернатором
20:45
Новый главврач курганской больницы предложил проводить осмотры на заводах
3
20:45
Овечкин провел первую 20-минутную тренировку после серьезной травмы. Видео
20:45
Челябинцы раскупили билеты на премьеру мюзикла «Алые Паруса». Скрин
Российский бизнес нашел способ смягчить борьбу за IT-специалистов
20:38
Современные платформы помогут в борьбе с коррупцией в ЯНАО. Видео
20:33
Популярная авиакомпания отменила рейсы из Нового Уренгоя из-за требования снизить тарифы
20:33
Волочкова нашла нового избранника, и просит не сравнивать его с Керимовым
6
Кремль скрыл местонахождение Асада и оценил будущее РФ в Сирии: о чем говорил Песков с журналистами
20:31
Екатеринбуржец купил iPhone, а получил пластилин. Фото
2
20:30
Россия сделала выводы об Эрдогане после событий в Сирии
20:28
Хинштейну нашли замену в Госдуме
1
В Донецке при взрыве авто погиб глава колонии, где сидели «азовцы»*: главное о происшествии
20:27
Пермские следователи выясняют причину смерти пенсионерки на пожаре
20:25
Прокуратура ХМАО добилась увольнения чиновницы по утрате доверия
20:23
В аэропорту ЯНАО из-за поломки самолета задержали рейс в Уфу
Экономист Надоршин спрогнозировал курс доллара к Новому году
20:21
Три мирных жителя ранены при атаке дронов ВСУ в Белгородской области
20:20
Клопы, тараканы и грязь: в Тюмени жильцы дома возле регпарламента страдают от соседства с мигрантами. Фото
20:19
Челябинский губернатор Текслер и полпред Жога посетили ПО «Маяк». Фото
ВСУ снова попытались атаковать полигон Капустин Яр в Астраханской области: карта СВО за 9 декабря
20:17
Роли и личная жизнь Юрия Борисова, получившего номинацию на престижную премию в США
20:12
Мошенники украли с банковских счетов россиян рекордные 9,3 млрд рублей
1
20:10
Внутрипол выдвинул условия продолжения карьеры пермскому мэру
20:10
Курганская ГИБДД устроила рейд на авто с иностранными номерами. Видео
20:04
Чем удивит первый день 6 тура Лиги чемпионов: разбор и прогнозы от эксперта
20:04
В элитном лицее Екатеринбурга новый скандал: родители обратились к Путину
20:02
Зачем Россия приютила Асада и его соратников
2
20:00
Артюхов: 300 ямальских семей получат квартиры в начале 2025 года
19:57
Дочери челябинского бизнесмена Аристова вернули иск к государству
19:55
Ямал не будет расходовать бюджетные деньги на приглашенных артистов
19:55
В Пермском крае сорваны выборы мэра
19:51
Путин подписал указ о новых выплатах участникам боевых действий
1
19:47
Мэрия Перми нашла инвестора для реставрации Пушкинской бани
19:45
На Парад Победы в Москву прибудут иностранные войска
3
19:39
Книжные выставки и спектакли: как югорчане отметят 94-летие ХМАО. Афиша
19:39
В Москве открылась выставка с картой Ямала. Фото
19:35
«Вопрос о ликвидации не стоит»: губернатор ЯНАО прокомментировал новый закон о малых деревнях
19:35
Уставший бороться с тюменскими властями коммунист готовит обращение Путину
2
19:34
Бывший гендиректор предприятия Минобороны стал фигурантом уголовного дела
19:31
Молочные магнаты пошли на кулуарную сделку на фоне дикого скачка цен
3
19:30
Челябинский суд возобновил дело о похищенном курорте на Увильдах
19:29
Лыжник Большунов выступит на Кубке России в Пермском крае после болезни
19:24
Как справиться с похмельем и как пить на Новый год, чтобы его не было
3
19:22
Челябинские победители Паралимпийских игр получат по три миллиона рублей
19:18
В ХМАО гостиница отказалась селить мигрантов. Фото
19:15
Свердловчане прикинулись электриками, чтобы обманывать курганских пенсионеров
19:11
Житель Петербурга заставил бывшую супругу заплатить ему за урода
2
19:10
Как выглядит самый новогодний ТРЦ Екатеринбурга. Фото
19:05
«За гранью добра и зла»: Хинштейн заявил, что проворовавшимся курским чиновникам не будет снисхождения
19:04
Суд заочно арестовал екатеринбургскую актрису Яну Троянову*
1
19:03
В Тюмень привезли огонь Победы из Донбасса. Фото
19:01
Губернатор Ямала начал ежегодную «Прямую линию»
19:01
Ежегодная прямая линия губернатора ЯНАО Артюхова. Онлайн-трансляция
19:00
После взрыва на подмосковном складе возбуждено уголовное дело
18:55
Жители Первоуральска обвинили подрядчика в мусорном коллапсе, вмешалась полиция. Фото, видео
2
18:52
WP: Асад отказался от предложения США, которое могло его спасти
3
18:49
Следователи проверят причины гибели рыбаков на реках в Пермском крае
18:48
В центре Екатеринбурга банда подростков наворовала вейпов на полмиллиона. Видео
18:41
Губернатор ХМАО устроит проверку в правительственном фонде после жалобы ветерана войны в Афганистане
18:40
В популярном тюменском твороге обнаружили плесень
1
18:39
Группа Фадеева SEREBRO выступит на «Золотом Граммофоне»
18:34
На Урале задержали иностранку, фиктивно трудоустроившую сотни мигрантов
1
18:33
Зеленский неожиданно пошел на попятную в вопросе заморозки конфликта на Украине
1
18:32
Показан ли секс во время беременности — мнение врача
18:30
Матвиенко получила новую должность при президенте
4
18:30
Бывшая жена сына челябинского экс-губернатора требует арестовать спорный актив
1
18:30
В ХМАО на предприятии миллиардера пострадал электрик из-за нарушений охраны труда
18:29
В Тюмени детские сады набирают на работу мигрантов. Фото
18:29
В ЯНАО появился памятник «Спираль времени». Фото
18:28
В Перми появилась подсветка на мосту через Иву. Фото
18:27
Как челябинцы готовятся к новогодним корпоративам
18:23
Пермская компания по производству роботов заполучила федеральных инвесторов
18:16
Путин разрешил компаниям не учитывать голоса акционеров из недружественных стран
1
18:15
Полпред Жога во время визита в Озерск вспомнил, как работал сварщиком. Видео
18:13
В Тюмени отложили долгожданную реконструкцию дома национальных культур
18:13
Как отличился на фронте Михаил Избакиев, посмертно ставший Героем России
1
18:11
Правительство переведет помощь детям-инвалидам в новый режим
18:10
В ямальской мэрии рассказали о подвигах чиновника на СВО. Фото
18:07
Власти Перми рассказали, куда пропала обшивка остановок
18:07
Арестован экс-замдиректора «Корпорации развития Курской области»
18:06
Студенткам больше не придется бросать учебу ради рождения ребенка
3
18:05
Дмитрий Губерниев раскритиковал работу пермских чиновников
18:05
Свердловский замминистра уволился спустя три месяца после допроса
1
18:04
В Челябинске студентка пыталась покончить с собой
18:02
Иностранцы трижды пытались откупиться от тюменских сотрудников ДПС
18:02
Свидетель по делу бывшей главной коммунальщицы Сургута сбежал в США
18:00
Нижневартовские энергетики обеспечили ресурсом новостройки Нефтеюганского района
2
17:59
Екатеринбуржец, выбросивший годовалую дочь с пятого этажа, избежит колонии
2
17:58
Артюхов выдал ключи от новых квартир жителям Салехарда
17:52
В центре Челябинска произошел транспортный коллапс из-за отключенного светофора. Видео
17:50
«Показался симпатичным»: уроженка Кургана рассказала о встрече с маньяком из «Черного дельфина»
1
17:46
Суд избрал меру пресечения замглавы УФНС ЯНАО Григоряну. Инсайд
17:43
Жога и Текслер посетили производственную площадку ядерного центра в Снежинске
17:42
Почему в Челябинске земля под дачи и коттеджи за месяц подорожала на 42%
1
17:41
Тюменская порнозвезда вышла из реабилитационного центра, где провела три месяца
17:39
Пермская ученая раскрыла, чем может быть опасен популярный среди женщин коллаген
17:38
Путин передал Объединенной судостроительной корпорации акции «Корпорации морского приборостроения»
17:37
МИД РФ: Запад услышал сигнал о планах размещения системы «Орешник» в Белоруссии
17:37
Жители многоэтажки в Копейске задыхаются от трупного запаха
17:31
В Екатеринбурге сократили важный автобусный маршрут
17:30
Депутат гордумы Перми от «Новых людей» присматривается к округу коллеги-коммуниста
17:24
Мэрия Челябинска будет штрафовать за незаконную продажу новогодних деревьев
17:20
Дорогу, на которой погиб ребенок в Копейске, оборудуют «лежачим полицейским». Видео
17:19
Как получить максимум пользы от горячих источников: советы врача
17:15
Зеленский намерен выпросить у Байдена приглашение в НАТО
2
17:14
Бастрыкин озвучил ущерб по делу о злоупотреблениях замначальника Шереметьевской таможни
17:11
Обрушение потолка в конюшне с живущими людьми привело к уголовному делу
17:11
«Наигрался» в музыку: экс-замдиректора Курганской филармонии Можельский объявил об уходе из индустрии
17:10
Сенатор от ЯНАО блокирует возможность выбрать землякам нового главу ассоциации КМНС. Инсайд
17:04
Спектакль режиссера, погибшей при обстреле ВСУ, показали в «Сима-ленде»
17:02
Пермякам рассказали, как выбрать новогоднюю елку
17:02
На Ямале начнет работу новый пункт весогабаритного контроля
17:02
Германия и Австрия закрыли въезд для сирийских беженцев
17:01
В Дамаске прекратилась стрельба
17:00
Тюменская фирма выплатит неустойку за долгострои на нефтяных месторождениях в ХМАО
16:59
Менеджера нефтяной компании из ХМАО отправили под суд за взятки
16:58
В Пермском крае суд закрыл ломбарды «Маяк»
16:56
Тюменские власти изымают новую порцию домов в районе Лесобазы
1
16:56
Стали известны лучшие авиакомпании России
1
16:51
СК раскрыл число уголовных дел о коррупции в Свердловской области
1
16:50
Суд отказался изымать землю в элитном поселке в Барвихе по иску Генпрокуратуры
5
16:49
Челябинская прокуратура проверит условия жизни семьи, заселенной в конюшню
16:49
В пермском селе на улице нашли труп мужчины. Фото, видео
16:47
В МИД РФ упрекнули Киев за нежелание идти на переговоры
16:46
В Тюмени задерживается прибытие рейса из Дубая
16:44
В ямальском поселке на замену теплосетей потратят полмиллиарда рублей
16:36
Курганцев ждет похолодание до -23 градусов, но есть нюанс. Скрин
16:31
Полицейские спасли жителя Ханты-Мансийска с эпилепсией
16:31
Политолог предсказал дальнейшую судьбу Асада в России
16:29
Рак растет вдвое каждые 180 дней: онколог из Кургана назвала признаки опухоли
16:27
На какие новогодние спектакли для детей можно еще купить билеты в Тюмени
16:26
Краевые власти сменили подрядчика для строительства ледовой арены в Перми
16:25
Тюменцы потребовали не трогать «страшный муравейник» в центре города
16:22
Тренер по боксу спас умирающего мужчину на улице в Сургуте
16:19
В Каменске-Уральском ФСИН полностью закроет колонию
16:18
Пермские трамваи засияли новогодними огнями. Фото
16:15
В Ханты-Мансийске на месте закрытого ночного клуба откроется новое заведение
16:08
В Пермском крае минтранс отремонтировал три дороги
16:05
По центру Тюмени прокатился БТР
16:05
Путин заявил, что не сомневается в победе России в СВО
1
16:05
Экс-солистка «ВИА Гры» Седокова официально развелась с третьим мужем
3
16:00
Пермяка, обманувшего родную сестру из Салехарда, будут судить за мошенничество
1
15:59
Участник спецоперации из ЯНАО приехал домой, чтобы отдохнуть. Фото
1
15:55
В Чите за взятку в 3 млн задержан гендиректор «Водоканала». Видео
1
15:55
Власти потратят на замену иностранных программ десятки миллиардов рублей
2
15:54
Кадыров посоветовал Трампу надеть юбку. Видео
4
15:50
На Ямале наградили подростка, спасшего людей из пожара. Фото
1
15:49
В Челябинске отключат светофоры на четырех оживленных перекрестках
15:47
Пермячка сожгла дом возлюбленного из-за ревности
2
15:47
Полпред Жога посетил класс ЧПУ в Озерске, где преподает боец СВО. Видео
15:45
Сотрудники ФСБ нашли подростка, сообщившего о минировании челябинской школы
15:45
Челябинский экс-депутат Воробьев осужден за смертельное ДТП
2
15:44
В ХМАО с концертами выступит Олег Майами
1
15:42
В посольстве Сирии подтвердили информацию о приезде Асада в Россию
1
15:41
Бастрыкин раскрыл, сколько денег за контракты брали с бизнесменов в правительстве Подмосковья
7
15:35
Кадыров дал прогноз по окончанию СВО. Видео
5
15:34
Губернатор Филимонов одержал аппаратную победу над Мордашовым
15:34
Курганская область получит шесть миллиардов на развитие региона
6
15:30
Экс-мэр Кургана Ситникова пошла на повышение до первого зама
2
15:29
Власти ЯНАО перераспределили полномочия по развитию связей с военными
15:28
Тюменец выбыл из гонки за главный приз шоу «Суперниндзя»
15:28
Волох: при ужесточении миграционной политики нельзя допускать мигрантофобию
15:27
Кадыров рассказал URA.RU, как Трамп может повлиять на конфликт на Украине
3
15:26
Музей «Хохловка» устроит для пермяков гадания и страшные вечера
15:26
Мэрия Екатеринбурга срывает мегастройку москвичей на берегу Шарташа
4
15:24
Крупнейший российский банк вложил миллиарды рублей в застройку Академического
15:23
Тюменцу дважды отказали в срочной операции
15:22
Le Figaro узнала кандидатуру нового премьера Сирии
15:19
В ХМАО арестовали жителя, вымогавшего деньги у школьника
1
15:16
Идею об увеличении пособий беременным студенткам поддержали в двух министерствах
15:14
Челябинский боец СВО дал рекомендации по сбору грузов на передовую
15:12
В Тюмени «Мерседес» сбил 10-летнего ребенка
1
15:09
Пермяк заработал 15 тысяч рублей на граффитистах
15:09
Зрители впервые увидели фильм об участнике СВО, в котором сыграли Охлобыстин и Дюжев
15:06
Курганский университет запустил разработку для привлечения кадров в науку
3
15:06
Полпред в УрФО Артем Жога посетил технический колледж Озерска
15:02
Синоптики предупредили жителей Ямала о порывистом ветре
15:01
Власти Челябинска изменят проект крупного микрорайона в центре города. Фото
1
14:57
Кухарук — URA.RU: в ХМАО появится региональный аналог «Времени героев» для ветеранов СВО
2
14:54
В Пермском крае прокуратура начала проверку резкого повышения платы за отопление
1
14:50
В Тюмени «Хонда» протаранила машину ДПС, приехавшую на двойное ДТП. Видео
1
14:49
Песков заявил, что Россия продолжит диалог с Турцией по Сирии
2
14:43
Песков: Путин принял решение о предоставлении убежища Асаду
3
14:41
Песков отказался говорить о приезде Асада в Москву
14:39
В ХМАО ударит 20-градусный мороз
1
14:38
Ключевая ставка в России может вырасти до 25%
9
14:38
Песков: вся ситуация в мире турбулентная
14:38
Челябинское МЧС объявило штормовое предупреждение из-за метели и снегопада
14:37
День Конституции России: история и традиции праздника
14:36
Челябинские химики создали новый материал на замену импорту для изоляции труб
14:35
В Кремле обеспокоены безопасностью российских баз в Сирии
1
14:35
Пескову задали вопрос о местонахождении Асада в России
14:35
В Кремле высказались о военном присутствии России в Сирии после переворота
14:35
В ЯНАО временно перекроют круговой проезд
14:34
Северный циклон принесет снегопады и метель в Челябинскую область к выходным. Видео
14:34
Пермский краевой суд увеличил компенсации родителям умершего в больнице ребенка
14:34
Экономист Надоршин ответил на слухи о заморозке вкладов в России
3
14:33
В Миассе взорвался мусор из мусоровоза. Фото, видео
2
14:32
Пермские полицейские выявили взятки и хищения на проекте «Пушкинская карта»
14:32
Пермские власти объяснили резкое повышение платы за отопление
1
14:30
«Берем борзыми щенками»: бассейн для экс-замглавы ЯНАО Воронова и другие услуги чиновникам
14:27
Романы с коллегами, буллинг и пластика: звезде «Comedy Woman» Варнаве — 40 лет
1
14:25
«Решил начать все с чистого листа»: друзья рассказали о бойце СВО, найденном мертвым в Екатеринбурге
14:23
Скончался один из рабочих, загоревшийся в цистерне под Екатеринбургом
14:18
Нанесены удары по местам, где ВСУ собирали дроны
14:15
Экс-глава Кургана Ситникова впервые после отставки появилась на публике. Видео
1
14:13
Правительство РФ перенесло субсидию на Чусовской мост на 2025 год
14:13
ВС РФ атаковали железную дорогу, по которой ВСУ возили западную технику
2
14:09
Россиян предупредили о росте цен сразу после Нового года
7
14:08
В челябинском лесу волонтеры спасли вмерзшего в лед пеликана. Видео
1
14:02
Губернатор ХМАО почтил память героев Отечества. Фото
14:02
В Екатеринбурге женщина подарила два миллиона мошенникам на Новый год
3
14:00
Трех алтайцев выгнали из поезда в Екатеринбурге и скрутили силовики. Фото
2
13:59
Моор запустил важный патриотический марафон. Видео
13:56
Мигранты спешно переезжают из Тюмени в Тобольск
13:55
В Тюмени жителей дома возле облдумы атаковали тараканы, привезенные мигрантами
2
13:53
Полицейские назвали средний размер взятки в Пермском крае
13:53
Власти Ямала признали необходимость капремонта фасадов домов
13:53
Тушенка и подарки к Новому году: из Кургана в Курск отправили гумпомощь. Видео
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