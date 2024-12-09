Вооруженные силы Украины лишились позиций на шахте «Центральная» и возвышенностях в Торецке (ДНР). Об этом сообщили военкоры.
«ВСУ потеряли контроль над одним из центральных узлов обороны — шахтой „Центральная“ и ее терриконами в Торецке, признают [в ВСУ]. Теперь российские войска в Торецке выбивают боевиков из районов западнее и северо-западнее терриконов», — сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
В публикации военкоров указывается, что военные подразделения группировки «Центр» продолжают наступательные операции за пределами Нью-Йорка (ДНР). В ходе боевых действий штурмовики прорвали оборонительные линии противника на глубину до 1,5 километров и укрепились на юге Щербиновки. Российские войска также проводят штурм соседней Леонидовки, контролируя большую часть территории этого населенного пункта.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский насчитал на линии фронта 800 тысяч российских военнослужащих. Он не рассказал, откуда такая информация поступила. Летом президент России Владимир Путин отмечал, что в зоне конфликта находятся почти 700 тысяч бойцов ВС РФ. В декабре Зеленскому доложили о 105 тысячах погибших и пропавших без вести боевиков ВСУ.
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