Губернатор Моор поздравил северян с Днем образования автономных округов

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Александр Моор (в центре) пожелал жителям ЯНАО и ХМАО счастья и здоровья
Александр Моор (в центре) пожелал жителям ЯНАО и ХМАО счастья и здоровья Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей ЯНАО и ХМАО с Днем образования автономных округов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.

«Сегодня жители Югры и Ямала отмечают День образования автономных округов. У нас традиционно много общего — одна история, воплощение в жизнь инвестиционных проектов, учеба студентов из соседних регионов в тюменских вузах. Северяне на пенсии переезжают жить в Тюменскую область. Через столицу региона проходят дороги, соединяющие округа с остальными субъектами России. Желаю счастья и здоровья всем жителям Югры и Ямала. А регионам — процветания», — написал Александр Моор.

Он также отметил, что всегда с удовольствием приезжает к соседям. А каждая поездка в ХМАО и ЯНАО — это встречи с интересными людьми и запоминающиеся виды природы.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей ЯНАО и ХМАО с Днем образования автономных округов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале. «Сегодня жители Югры и Ямала отмечают День образования автономных округов. У нас традиционно много общего — одна история, воплощение в жизнь инвестиционных проектов, учеба студентов из соседних регионов в тюменских вузах. Северяне на пенсии переезжают жить в Тюменскую область. Через столицу региона проходят дороги, соединяющие округа с остальными субъектами России. Желаю счастья и здоровья всем жителям Югры и Ямала. А регионам — процветания», — написал Александр Моор. Он также отметил, что всегда с удовольствием приезжает к соседям. А каждая поездка в ХМАО и ЯНАО — это встречи с интересными людьми и запоминающиеся виды природы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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