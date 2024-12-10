Губернатор Моор поздравил северян с Днем образования автономных округов

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил жителей ЯНАО и ХМАО с Днем образования автономных округов. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
«Сегодня жители Югры и Ямала отмечают День образования автономных округов. У нас традиционно много общего — одна история, воплощение в жизнь инвестиционных проектов, учеба студентов из соседних регионов в тюменских вузах. Северяне на пенсии переезжают жить в Тюменскую область. Через столицу региона проходят дороги, соединяющие округа с остальными субъектами России. Желаю счастья и здоровья всем жителям Югры и Ямала. А регионам — процветания», — написал Александр Моор.
Он также отметил, что всегда с удовольствием приезжает к соседям. А каждая поездка в ХМАО и ЯНАО — это встречи с интересными людьми и запоминающиеся виды природы.
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