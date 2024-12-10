Челябинский девелопер построит крупный ЖК в Екатеринбурге

Челябинский застройщик возведет в Екатеринбурге высотку с магазинами и офисами
© Служба новостей «URA.RU»
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Проект был одобрен экспертизой 9 декабря
Проект был одобрен экспертизой 9 декабря Фото:

Челябинский девелопер ООО СЗ «Белый квартал» построит новый высотный комплекс с офисами, магазинами и подземным паркингом в Екатеринбурге. Экспертная организация «Проммаштест экспертиза» одобрила проект, сообщается на сайте госреестра.

«Строительство в Екатеринбурге многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями коммерческой недвижимости и подземной автопарковкой, расположенной в границах улиц Лучистая и улиц Перспективная в городе Екатеринбурге. Положительное заключение», — сообщили в госреестре.

Также челябинский застройщик возводит новый малоэтажный жилой комплекс на берегу Черного моря в Крыму в городе Керчь. Площадь застройки составит более 40 тысяч квадратных метров. Всего построят 11 домов.

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Челябинский девелопер ООО СЗ «Белый квартал» построит новый высотный комплекс с офисами, магазинами и подземным паркингом в Екатеринбурге. Экспертная организация «Проммаштест экспертиза» одобрила проект, сообщается на сайте госреестра. «Строительство в Екатеринбурге многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями коммерческой недвижимости и подземной автопарковкой, расположенной в границах улиц Лучистая и улиц Перспективная в городе Екатеринбурге. Положительное заключение», — сообщили в госреестре. Также челябинский застройщик возводит новый малоэтажный жилой комплекс на берегу Черного моря в Крыму в городе Керчь. Площадь застройки составит более 40 тысяч квадратных метров. Всего построят 11 домов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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