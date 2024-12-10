Челябинский девелопер построит крупный ЖК в Екатеринбурге

Челябинский девелопер ООО СЗ «Белый квартал» построит новый высотный комплекс с офисами, магазинами и подземным паркингом в Екатеринбурге. Экспертная организация «Проммаштест экспертиза» одобрила проект, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство в Екатеринбурге многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями коммерческой недвижимости и подземной автопарковкой, расположенной в границах улиц Лучистая и улиц Перспективная в городе Екатеринбурге. Положительное заключение», — сообщили в госреестре.
Также челябинский застройщик возводит новый малоэтажный жилой комплекс на берегу Черного моря в Крыму в городе Керчь. Площадь застройки составит более 40 тысяч квадратных метров. Всего построят 11 домов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.