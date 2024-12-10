В Южной Корее ждут отставки президента

Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» рассматривает варианты досрочной отставки президента Юн Сок Еля. Об этом сообщает информационное агентство Nate. Варианта развития события два: по первому сценарию президент может уйти в отставку в феврале с последующими выборами в апреле, тогда как по второму плану отставка произойдет в марте, а выборы будут назначены на май.
«Партия <...> начала рассматривать два варианта сроков досрочной отставки президента Юн Сок Еля, включая отставку в феврале, а затем президентские выборы в апреле и отставку в марте, а затем президентские выборы в мае», — сообщило корейское издание Nate.
Представитель рабочей группы по стабильности Ли Ян Су уточнил, что после начала процедуры импичмента Конституционный суд должен вынести свое решение в течение 180 дней. Он добавил, что процесс может завершиться быстрее, например, как это было в 2017 году, когда суд принял решение об импичменте экс-президента Пак Кын Хе за 91 день.
Рассмотрение вариантов досрочной отставки президента Юн Сок Еля правящей партией Южной Кореи связано с серьезным политическим кризисом, вызванным его решением о введении военного положения. Это решение, принятое в декабре, было основано на стремлении контролировать просеверокорейские элементы и поддерживать конституционный порядок. Оно вызвало массовое недовольство и обвинения в мятеже, что привело к инициации процедуры импичмента.
Сейчас Сок Еля ограничили в передвижении. Президенту запретили совершать какие-либо поездки. Кто такой Юн Сок Ель — в материале URA.RU.
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