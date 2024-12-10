В Южной Корее ждут отставки президента

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В Южной Корее начали разрабатывать планы отставки президента Юн Сок Еля
В Южной Корее начали разрабатывать планы отставки президента Юн Сок Еля Фото:

Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» рассматривает варианты досрочной отставки президента Юн Сок Еля. Об этом сообщает информационное агентство Nate. Варианта развития события два: по первому сценарию президент может уйти в отставку в феврале с последующими выборами в апреле, тогда как по второму плану отставка произойдет в марте, а выборы будут назначены на май.

«Партия <...> начала рассматривать два варианта сроков досрочной отставки президента Юн Сок Еля, включая отставку в феврале, а затем президентские выборы в апреле и отставку в марте, а затем президентские выборы в мае», — сообщило корейское издание Nate. 

Представитель рабочей группы по стабильности Ли Ян Су уточнил, что после начала процедуры импичмента Конституционный суд должен вынести свое решение в течение 180 дней. Он добавил, что процесс может завершиться быстрее, например, как это было в 2017 году, когда суд принял решение об импичменте экс-президента Пак Кын Хе за 91 день.

Рассмотрение вариантов досрочной отставки президента Юн Сок Еля правящей партией Южной Кореи связано с серьезным политическим кризисом, вызванным его решением о введении военного положения. Это решение, принятое в декабре, было основано на стремлении контролировать просеверокорейские элементы и поддерживать конституционный порядок. Оно вызвало массовое недовольство и обвинения в мятеже, что привело к инициации процедуры импичмента.

Сейчас Сок Еля ограничили в передвижении. Президенту запретили совершать какие-либо поездки. Кто такой Юн Сок Ель — в материале URA.RU.

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Правящая партия Южной Кореи «Гражданская сила» рассматривает варианты досрочной отставки президента Юн Сок Еля. Об этом сообщает информационное агентство Nate. Варианта развития события два: по первому сценарию президент может уйти в отставку в феврале с последующими выборами в апреле, тогда как по второму плану отставка произойдет в марте, а выборы будут назначены на май. «Партия <...> начала рассматривать два варианта сроков досрочной отставки президента Юн Сок Еля, включая отставку в феврале, а затем президентские выборы в апреле и отставку в марте, а затем президентские выборы в мае», — сообщило корейское издание Nate.  Представитель рабочей группы по стабильности Ли Ян Су уточнил, что после начала процедуры импичмента Конституционный суд должен вынести свое решение в течение 180 дней. Он добавил, что процесс может завершиться быстрее, например, как это было в 2017 году, когда суд принял решение об импичменте экс-президента Пак Кын Хе за 91 день. Рассмотрение вариантов досрочной отставки президента Юн Сок Еля правящей партией Южной Кореи связано с серьезным политическим кризисом, вызванным его решением о введении военного положения. Это решение, принятое в декабре, было основано на стремлении контролировать просеверокорейские элементы и поддерживать конституционный порядок. Оно вызвало массовое недовольство и обвинения в мятеже, что привело к инициации процедуры импичмента. Сейчас Сок Еля ограничили в передвижении. Президенту запретили совершать какие-либо поездки. Кто такой Юн Сок Ель — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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