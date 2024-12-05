Президента Южной Кореи заподозрили в мятеже

Корейская полиция начала расследование в отношении президента страны
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В Южной Корее полиция приступила к расследованию в отношении президента страны
В Южной Корее полиция приступила к расследованию в отношении президента страны Фото:
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Южная Корея ввела военное положение

Полиция Южной Кореи приступила к расследованию в отношении действующего президента страны Юн Сок Еля. Подозрения касаются возможного мятежа, который связан с его решением о введении военного положения.

«Южнокорейская полиция начала расследование в отношении Юн Сок Еля из-за предполагаемого „мятежа“ в связи с объявлением им военного положения», — сообщило агентство France Press. Цитату передает РИА Новости.

В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка. Это решение было принято на фоне поддержки Демократической партией законопроекта о сокращении госбюджета в рамках работы парламентского бюджетного комитета, а также предложений об импичменте госаудитора и главного прокурора. Юн Сок Ель выразил мнение, что такие действия оппозиции могут привести к параличу властной системы.

Для обеспечения контроля над ситуацией к зданию парламента были направлены подразделения спецназа с задачей не допустить вход депутатов. Однако Национальное собрание Южной Кореи смогло собраться и провести заседание, на котором было проголосовано за отмену введенного военного положения. Из 300 депутатов заседание посетили 190, которые единогласно высказались за отзыв президентского решения.

В соответствии с конституцией Южной Корея, после того как парламент проголосовал против введения военного положения большинством голосов, президенту страны необходимо его отменить. Прошло более трех часов после голосования, когда президент заявил о своем намерении прекратить действие военного положения. Официальное решение было принято в ходе заседания правительства. Отмена военного положения включала расформирование соответствующего командования и отзыв военных, вызванных к парламенту.

В ответ на эти события оппозиция Южной Кореи объявила о намерении предъявить обвинения в госизмене президенту, министру обороны Ким Ен Хену, министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину, а также другим ключевым фигурам среди военных и полицейских. Оппозиционные партии также инициировали процедуру импичмента в отношении президента и министра обороны, голосование по этим вопросам запланировано на 6-7 декабря. Для успешного отстранения президента от должности необходимо будет получить поддержку 200 из 300 депутатов парламента, что потребует минимум 18 голосов от депутатов из правящей партии.

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Полиция Южной Кореи приступила к расследованию в отношении действующего президента страны Юн Сок Еля. Подозрения касаются возможного мятежа, который связан с его решением о введении военного положения. «Южнокорейская полиция начала расследование в отношении Юн Сок Еля из-за предполагаемого „мятежа“ в связи с объявлением им военного положения», — сообщило агентство France Press. Цитату передает РИА Новости. В ночь на 4 декабря президент Южной Кореи Юн Сок Ель объявил о введении военного положения, целью которого, по его словам, является борьба с просеверокорейскими элементами и поддержание либерального конституционного порядка. Это решение было принято на фоне поддержки Демократической партией законопроекта о сокращении госбюджета в рамках работы парламентского бюджетного комитета, а также предложений об импичменте госаудитора и главного прокурора. Юн Сок Ель выразил мнение, что такие действия оппозиции могут привести к параличу властной системы. Для обеспечения контроля над ситуацией к зданию парламента были направлены подразделения спецназа с задачей не допустить вход депутатов. Однако Национальное собрание Южной Кореи смогло собраться и провести заседание, на котором было проголосовано за отмену введенного военного положения. Из 300 депутатов заседание посетили 190, которые единогласно высказались за отзыв президентского решения. В соответствии с конституцией Южной Корея, после того как парламент проголосовал против введения военного положения большинством голосов, президенту страны необходимо его отменить. Прошло более трех часов после голосования, когда президент заявил о своем намерении прекратить действие военного положения. Официальное решение было принято в ходе заседания правительства. Отмена военного положения включала расформирование соответствующего командования и отзыв военных, вызванных к парламенту. В ответ на эти события оппозиция Южной Кореи объявила о намерении предъявить обвинения в госизмене президенту, министру обороны Ким Ен Хену, министру внутренних дел и безопасности Ли Сан Мину, а также другим ключевым фигурам среди военных и полицейских. Оппозиционные партии также инициировали процедуру импичмента в отношении президента и министра обороны, голосование по этим вопросам запланировано на 6-7 декабря. Для успешного отстранения президента от должности необходимо будет получить поддержку 200 из 300 депутатов парламента, что потребует минимум 18 голосов от депутатов из правящей партии.
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© Служба новостей «URA.RU»
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