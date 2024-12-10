Из-за непогоды введено ограничение движения на границе с Челябинской областью

Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из-за неблагоприятных погодных условий введено ограничение движения в республике Башкортостан на дороге Бирск — Тастуба — Сатка до границы с Челябинской областью. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Башкортостана.

«Ограничение движения введено на трех участках дорог в Башкортостане. В том числе, Бирск — Тастуба — Сатка с нулевого по 254 километр (граница с Челябинской областью — прим. URA.RU)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Ограничение введено из-за неблагоприятных погодных условий — снегопада и гололеда. Оно распространяется на грузовой и пассажирский транспорт. Ограничение продлится примерно до 15:00 10 декабря, но может быть продлено, отметили в пресс-службе ведомства.

Отрезок трассы М-5 «Урал» в Челябинской области 10 декабря начало заносить снегом. Госавтоинспекция рекомендует водителям неукоснительно соблюдать правила дорожного движения. Из-за метели и снегопадов 10 декабря в регионе объявлено штормовое предупреждение.