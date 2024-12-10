В России изменилась процедура сдачи экзаменов для мигрантов

Подписано постановление, согласно которому проводить экзамены для иностранцев теперь могут только государственные учреждения из перечня, который устанавливается Правительством. Документ размещен официальном интернет-портале правовой информации.
«При организации и проведении экзамена, проводящим экзамен, запрещается передавать третьим лицам права и обязанности по проведению экзамена или выдаче сертификатов», — говорится в документе. Меняется и процедура экзаменов. К примеру, запрещается давать мигранту один и тот же вариант заданий, если раньше он не смог успешно сдать экзамен. Нельзя пользоваться телефоном и другой техникой, а также справочными материалами, шпаргалками. Весь экзамен будет записываться на видео. В случае нарушения процедуры — аннулирование результатов.
Увеличится и количество сведений, которую будут заносить в информационную систему об участнике тестирования. Туда будут включать дату рождения, гражданство, серию и номер документа, получившего сертификат. Все изменения вступают в силу с 10 декабря 2024 года.
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