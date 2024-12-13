В ХМАО подскочили цены на самые продаваемые квартиры

В Сургуте выросла стоимость двухкомнатных квартир, которые чаще всего продают в городе. К началу декабря «двушки» на вторичном рынке подорожали почти на 2,5%, по сравнению с прошлым месяцем.
«Стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры в Сургуте в начале декабря в среднем составляет 146,3 тысячи рублей. К концу ноября ценник находился на уровне 142,8 тысяч. Повышение составило 2,4%», — следует из статистики сервиса Restate.
За год двухкомнатная недвижимость в городе подорожала более чем на 12%, по данным сервиса. Средняя стоимость квадрата в декабре 2023 была на уровне 129 тысяч рублей.
Полная стоимость «двушек» на вторичном рынке Сургута начинается примерно с 2,5 миллионов рублей, согласно данным «Авито». А самый высокий ценник на такую недвижимость по городу доходит почти до 22 миллионов. Для сравнения, в Нижневартовске максимальный прайс таких квартир — более 15 миллионов, а самый низкий 1,5 миллиона рублей.
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