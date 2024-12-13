13 декабря 2024

В ХМАО подскочили цены на самые продаваемые квартиры

В Сургуте выросла стоимость двухкомнатного жилья
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
«Двушки» в Сургуте подорожали почти на 2,5%
«Двушки» в Сургуте подорожали почти на 2,5% Фото:

В Сургуте выросла стоимость двухкомнатных квартир, которые чаще всего продают в городе. К началу декабря «двушки» на вторичном рынке подорожали почти на 2,5%, по сравнению с прошлым месяцем.

«Стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры в Сургуте в начале декабря в среднем составляет 146,3 тысячи рублей. К концу ноября ценник находился на уровне 142,8 тысяч. Повышение составило 2,4%», — следует из статистики сервиса Restate.

За год двухкомнатная недвижимость в городе подорожала более чем на 12%, по данным сервиса. Средняя стоимость квадрата в декабре 2023 была на уровне 129 тысяч рублей.

Полная стоимость «двушек» на вторичном рынке Сургута начинается примерно с 2,5 миллионов рублей, согласно данным «Авито». А самый высокий ценник на такую недвижимость по городу доходит почти до 22 миллионов. Для сравнения, в Нижневартовске максимальный прайс таких квартир — более 15 миллионов, а самый низкий 1,5 миллиона рублей.

Ранее URA.RU рассказывало, что риелторы прогнозируют в Югре падение спроса на первичное жилье в начале 2025 года. Тенденцию связывают с исчезновением с рынка ряда инструментов для кредитования.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Сургуте выросла стоимость двухкомнатных квартир, которые чаще всего продают в городе. К началу декабря «двушки» на вторичном рынке подорожали почти на 2,5%, по сравнению с прошлым месяцем. «Стоимость квадратного метра двухкомнатной квартиры в Сургуте в начале декабря в среднем составляет 146,3 тысячи рублей. К концу ноября ценник находился на уровне 142,8 тысяч. Повышение составило 2,4%», — следует из статистики сервиса Restate. За год двухкомнатная недвижимость в городе подорожала более чем на 12%, по данным сервиса. Средняя стоимость квадрата в декабре 2023 была на уровне 129 тысяч рублей. Полная стоимость «двушек» на вторичном рынке Сургута начинается примерно с 2,5 миллионов рублей, согласно данным «Авито». А самый высокий ценник на такую недвижимость по городу доходит почти до 22 миллионов. Для сравнения, в Нижневартовске максимальный прайс таких квартир — более 15 миллионов, а самый низкий 1,5 миллиона рублей. Ранее URA.RU рассказывало, что риелторы прогнозируют в Югре падение спроса на первичное жилье в начале 2025 года. Тенденцию связывают с исчезновением с рынка ряда инструментов для кредитования.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...