Российские войска освободили населенный пункт Желтое
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) от украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике», — сообщили в российском оборонном ведомстве. В боях участвовали бойцы группировки войск «Центр».
Ранее бойцы ВС РФ освободили Берестки, Пустынку и Сухие Ялы. Также в декабре под контроль ВС РФ перешли Благодатное и Новоивановка.
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