Российские войска освободили населенный пункт Желтое

10 декабря 2024 в 14:53 Размер текста - 17 +

Российские войска освободили населенный пункт Желтое Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) от украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике», — сообщили в российском оборонном ведомстве. В боях участвовали бойцы группировки войск «Центр». Ранее бойцы ВС РФ освободили Берестки, Пустынку и Сухие Ялы. Также в декабре под контроль ВС РФ перешли Благодатное и Новоивановка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Российской Федерации освободили еще один населенный пункт в Донецкой Народной Республике (ДНР) от украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «Освободили населенный пункт Желтое в Донецкой Народной Республике», — сообщили в российском оборонном ведомстве. В боях участвовали бойцы группировки войск «Центр». Ранее бойцы ВС РФ освободили Берестки, Пустынку и Сухие Ялы. Также в декабре под контроль ВС РФ перешли Благодатное и Новоивановка.