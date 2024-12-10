Челябинский суд оправдал блогера Ивлееву по делу о развращении детей

Супруга Морозова (на фото) требовала с Ивлеевой миллион рублей за моральные страдания Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Блогера Анастасию Ивлееву оправдали по делу о развращении детей и заработке на этом. Соответствующее решение было вынесено Челябинским областным судом.

«Суд постановил решение, которым в удовлетворении исковых требований Морозовой Елены Владимировны к Индивидуальному предпринимателю Узенюк (Ивлеевой) Анастасии Вячеславовне о признании информации запрещенной, взыскании компенсации морального вреда, возложении обязанности — отказано», — говорится в постановлении. Оно опубликовано на сайте суда.

Иск против Ивлеевой подавала Елена Морозова, жена главы уральской религиозной организации «Братство Морозов-Златоуст», экс-лидера челябинской ОПГ Александра Морозова. Настюшка Опасность представляет опасность для детей и традиционных ценностей всей страны, отмечала заявительница. Ивлеева распространяет видео с нецензурной лексикой, «демонстрируя явное неуважение к обществу, закону Российской Федерации, органам государственной власти». Ивлееву необходимо оштрафовать. Свои моральные страдания от действий Ивлеевой Морозова оценила в миллион рублей.

В начале года Морозова уже подавала исковое заявление против Ивлеевой из-за «голой вечеринки». Морозова требовала взыскать с блогера миллиард рублей, так как происходящее на вечеринке оскорбило ее и ее детей. Иск был подан во Всеволожский городской суд Ленинградской области.

Ранее сам Морозов, отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства, подал в суд на популярного треш-стримера Mellstroy (настоящее имя Андрей Бурим). Морозов оценил моральный вред, который нанес ему блогер в десять миллионов рублей.