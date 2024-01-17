Челябинка требует с Ивлеевой миллиард рублей из-за «голой вечеринки»

Челябинка через суд хочет добиться моральной компенсации за устроенное Ивлеевой шоу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Блогер Ивлеева устроила «голую вечеринку»

Жительница Златоуста (Челябинская область) подала исковое заявление в суд из-за «голой вечеринки», которую устроила блогер Анастасия Ивлеева. В нем она требует взыскать с блогера миллиард рублей, так как происходящее на вечеринке оскорбило ее и ее детей, причинило ей нравственные страдания. Представителем интересов женщины выступает экс-лидер челябинской ОПГ Александр Морозов, отсидевший 19 лет за бандитизм, вымогательства и заказные убийства

«Уже подали иск во Всеволожский городской суд Ленинградской области», — передает издание «РИА Новости» слова Морозова. Истец входит в организацию «Религиозное братства „Морозов-Златоуст“». Морозов, в свою очередь, возглавляет данное движение.

В апреле прошлого года Морозов лично подавал иск на 5 млн против Ивлеевой и даже просил удалить ее канал на YouTube. Он аргументировал данное требование тем, что контент блогера в сети причинили ему моральные страдания. В этом же иске известный криминальный элемент пытался взыскать с компании Google еще 5 млн рублей. Он обвинил фирму в создании алгоритмов, которые подкинули ему ролик с Ивлеевой.

Помимо Ивлеевой, в свое время, Морозов пытался судиться с певцом Григорем Лепсом. По мнению Морозова, артист пропагандирует асоциальное поведение. В качестве компенсации он требовал с него 10 млн рублей. Однако суд отклонил данный иск.

В настоящее время в число истцов, которые пытаются наказать Ивлееву за скандальную вечеринку, дошло до шести человек. Все они обратились в полицию с требованием привлечь ее к ответственности за «противоправные действия». Помимо этого, в разных судах Москвы зарегистрированы коллективные иски к блогеру на миллиардные суммы.