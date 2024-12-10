Президент республики Беларусь Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Борисов для встречи с работниками предприятия по производству противопожарного оборудования «Пожснаб». Там он ответил на вопросы журналистов и самих сотрудников и сделал ряд громких заявлений. В частности он подчеркнул, что в Беларуси в настоящий момент находится ядерное оружие. Эти и другие заявления белорусского лидера — в материале URA.RU.
Есть ли в Беларуси ядерное оружие
Лукашенко открыто заявил о наличии ядерного оружия в его стране. Он пояснил, что лично контролировал ввоз в республику нескольких десятков ядерных боеголовок. Глава страны также отметил, что смог это сделать незаметно от своих оппонентов, намекая на страны Запада.
Он также иронично спрогнозировал реакцию мира на свое заявления, подчеркнув, что его слова могут воспринять как шутку. Но, по его словам, это не так. Его слова передает агентство Белта. Данное заявление он сделал, отвечая на вопрос о планах на размещение российской ракетной установки «Орешник», которое не является ядерным оружием.
Лукашенко о российском «Орешнике»
Александр Лукашенко также высказался о новой российской ракетной системе «Орешник», которая впервые была использована против Украины 21 ноября. Тогда был нанесен удар по предприятию «Южмаш» в Днепре.
По словам белорусского лидера, «Орешник» был произведен совместно с Россией. Например, заявил Лукашенко, вся пусковая установка якобы состоит сугубо из белорусских деталей.
«Если надо, будем вместе делать, у нас компетенций достаточно в этом плане, будем помогать, как по атомной станции. А пусковую установку мы произведем», — рассказал журналистам Белта Лукашенко. По его словам, такого рода диалог у него состоялся с российским президентом Владимиром Путиным.
Белорусский лидер также рассказал, где в Беларуси планируют разместить «Орешник». Он заявил, что в стране есть как минимум три подходящие для этого площадки. Лукашенко также добавил, что якобы определять цели для нанесения ударов будет именно его республика, а не Россия. Именно такое условие, со слов Лукашенко, он поставил Владимиру Путину.
Лукашенко также уточнил, что не видит проблемы в том, чтобы разместить «Орешник», несмотря на реакцию мира. По его словам, «Орешник» был использован впервые из-за разрешения США использовать Украине ракеты средней дальности для ударов по российским объектам.
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