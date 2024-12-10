Лукашенко заявил, что в Беларуси есть ядерное оружие

Александр Лукашенко подтвердил, что в Беларуси действительно есть ядерное оружие
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в стране. В ходе официального выступления он заявил, что в Беларусь были ввезены ядерные боеголовки.
«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук... Они (оппоненты — прим.ред. URA.RU) даже не заметили, как мы сюда их завезли», — передает слова Лукашенко telegram-канал BELTA.
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