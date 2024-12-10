Лукашенко заявил, что в Беларуси есть ядерное оружие

Лукашенко: в Белоруссии действительно есть ядерное оружие
© Служба новостей «URA.RU»
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Александр Лукашенко подтвердил, что в Беларуси действительно есть ядерное оружие
Александр Лукашенко подтвердил, что в Беларуси действительно есть ядерное оружие Фото:

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в стране. В ходе официального выступления он заявил, что в Беларусь были ввезены ядерные боеголовки.

«Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук... Они (оппоненты — прим.ред. URA.RU) даже не заметили, как мы сюда их завезли», — передает слова Лукашенко telegram-канал BELTA.

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил наличие ядерного оружия в стране. В ходе официального выступления он заявил, что в Беларусь были ввезены ядерные боеголовки. «Я сюда ввез ядерные боеголовки. Не один десяток штук... Они (оппоненты — прим.ред. URA.RU) даже не заметили, как мы сюда их завезли», — передает слова Лукашенко telegram-канал BELTA.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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