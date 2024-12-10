Статус ветерана получат больше россиян

Госдума России приняла законопроект, который расширяет статус ветерана боевых действий. Теперь он будет применяться также к участникам специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях с момента их включения в состав РФ.
«Ряд специалистов, направленных для обеспечения выполнения задач спецоперации в Запорожскую и Херсонскую области после вхождения регионов в состав РФ, смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях», — пишет «Дума ТВ».
Согласно предложенным изменениям, статус ветерана боевых действий будет также присвоен лицам, задействованным в выполнении обязанностей в спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей, начиная с 30 сентября 2022 года. Авторы предложения подчеркивают, что расширение категорий лиц, имеющих право на этот статус, способствует укреплению социальной поддержки граждан, участвующих в СВО.
Такие участники получат все преимущества и гарантии, предусмотренные законодательством в рамках Закона «О ветеранах». В числе прочих, это касается не только военнослужащих, но и медицинских работников, спасателей, водителей и строителей.
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