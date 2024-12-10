Статус ветерана получат больше россиян

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Госдума приняла закон, который расширяет статус ветерана боевых действий
Госдума приняла закон, который расширяет статус ветерана боевых действий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Госдума России приняла законопроект, который расширяет статус ветерана боевых действий. Теперь он будет применяться также к участникам специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях с момента их включения в состав РФ.

«Ряд специалистов, направленных для обеспечения выполнения задач спецоперации в Запорожскую и Херсонскую области после вхождения регионов в состав РФ, смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях», — пишет «Дума ТВ».

Согласно предложенным изменениям, статус ветерана боевых действий будет также присвоен лицам, задействованным в выполнении обязанностей в спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей, начиная с 30 сентября 2022 года. Авторы предложения подчеркивают, что расширение категорий лиц, имеющих право на этот статус, способствует укреплению социальной поддержки граждан, участвующих в СВО.

Такие участники получат все преимущества и гарантии, предусмотренные законодательством в рамках Закона «О ветеранах». В числе прочих, это касается не только военнослужащих, но и медицинских работников, спасателей, водителей и строителей.

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Госдума России приняла законопроект, который расширяет статус ветерана боевых действий. Теперь он будет применяться также к участникам специальной военной операции в Запорожской и Херсонской областях с момента их включения в состав РФ. «Ряд специалистов, направленных для обеспечения выполнения задач спецоперации в Запорожскую и Херсонскую области после вхождения регионов в состав РФ, смогут получить статус ветерана боевых действий. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором и третьем чтениях», — пишет «Дума ТВ». Согласно предложенным изменениям, статус ветерана боевых действий будет также присвоен лицам, задействованным в выполнении обязанностей в спецоперации на территориях Запорожской и Херсонской областей, начиная с 30 сентября 2022 года. Авторы предложения подчеркивают, что расширение категорий лиц, имеющих право на этот статус, способствует укреплению социальной поддержки граждан, участвующих в СВО. Такие участники получат все преимущества и гарантии, предусмотренные законодательством в рамках Закона «О ветеранах». В числе прочих, это касается не только военнослужащих, но и медицинских работников, спасателей, водителей и строителей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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