Мирные переговоры по Украине могут начаться этой зимой, сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск. По его словам, он намерен обсудить этот вопрос с украинским лидером Владимиром Зеленским.
«Наше председательство [в ЕС] будет ответственно и за то, как будет выглядеть политический ландшафт, как будет выглядеть ситуация, может быть, в ходе переговоров, которые, может быть, — все еще есть знаки вопроса — начнутся зимой этого года... Сегодня [10 декабря] у меня будет возможность поговорить с Владимиром Зеленским», — сказал Туск во время выступления перед кабмином. Трансляцию мероприятия вел телеканал TVP Info.
В рамках своей дипломатической деятельности Туск также проведет переговоры с другими международными лидерами. Он встретится с кандидатом на пост канцлера Германии Фридрихом Мерцом, который вернется из Киева, и обсудит текущую ситуацию с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Беседа с французским лидером запланирована на 12 декабря.
Россия проводит спецоперацию с целью денацификации и демилитаризации Украины. В задачи РФ не входит оккупация территории этой страны. Президент России Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что процесс мирных переговоров станет возможным, если Украина выведет свои войска из новых российских регионов, откажется от вступления в НАТО и приобретет нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Во вторник, 10 декабря, пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков заявил, что завершение СВО будет возможно после реализации задач, поставленных руководством страны. Он подчеркнул, что на данный момент диалога или переговоров по завершению спецоперации не ведется.
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