Темпы мобилизации на Украине не позволяют восполнить текущие потери украинских сил. Об этом сообщает «BBC-Украина», ссылаясь на генштаб ВСУ.
«Воевать должны не одни старые. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами», — заявил один из собеседников издания, подчеркивая серьезность положения украинских военных. Источники журналистов сообщают, что они неспособны в настоящий момент восполнить потери за счет мобилизации.
Авторы материала также отмечают, что военное командование начало оптимизацию армейских структур, чтобы высвободить больше людей для отправки на фронт. Параллельно с этим украинский лидер Владимир Зеленский проявляет осторожность в вопросах изменения законодательства о мобилизации.
На Украине с самого начала конфликта с Россией введено военное положение и всеобщая мобилизация. Ранее Зеленский отмечал, что войскам ВСУ необходима ротация, и текущие бригады не укомплектованы. Так он говорил об успехах ВС РФ на фронте.
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