В генштабе ВСУ жалуются, что не могут восполнить потери даже за счет мобилизации

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ВСУ несут потери, не успевая восполнить их за счет мобилизации, передает генштаб ВСУ
ВСУ несут потери, не успевая восполнить их за счет мобилизации, передает генштаб ВСУ Фото:

Темпы мобилизации на Украине не позволяют восполнить текущие потери украинских сил. Об этом сообщает «BBC-Украина», ссылаясь на генштаб ВСУ. 

«Воевать должны не одни старые. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами», — заявил один из собеседников издания, подчеркивая серьезность положения украинских военных. Источники журналистов сообщают, что они неспособны в настоящий момент восполнить потери за счет мобилизации.

Авторы материала также отмечают, что военное командование начало оптимизацию армейских структур, чтобы высвободить больше людей для отправки на фронт. Параллельно с этим украинский лидер Владимир Зеленский проявляет осторожность в вопросах изменения законодательства о мобилизации.

На Украине с самого начала конфликта с Россией введено военное положение и всеобщая мобилизация. Ранее Зеленский отмечал, что войскам ВСУ необходима ротация, и текущие бригады не укомплектованы. Так он говорил об успехах ВС РФ на фронте.

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Темпы мобилизации на Украине не позволяют восполнить текущие потери украинских сил. Об этом сообщает «BBC-Украина», ссылаясь на генштаб ВСУ.  «Воевать должны не одни старые. Вопрос в том, сколько мы еще сможем протянуть с имеющимися мобилизационными ресурсами», — заявил один из собеседников издания, подчеркивая серьезность положения украинских военных. Источники журналистов сообщают, что они неспособны в настоящий момент восполнить потери за счет мобилизации. Авторы материала также отмечают, что военное командование начало оптимизацию армейских структур, чтобы высвободить больше людей для отправки на фронт. Параллельно с этим украинский лидер Владимир Зеленский проявляет осторожность в вопросах изменения законодательства о мобилизации. На Украине с самого начала конфликта с Россией введено военное положение и всеобщая мобилизация. Ранее Зеленский отмечал, что войскам ВСУ необходима ротация, и текущие бригады не укомплектованы. Так он говорил об успехах ВС РФ на фронте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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