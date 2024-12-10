Путин назвал оружие, которое заменит России ядерный арсенал

Разработка и внедрение ракетных систем средней дальности «Орешник» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.
«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а „Орешник“. Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — заявил российский лидер.
Ракетный комплекс «Орешник», успешно прошедший испытания, скоро будет включен в арсенал Ракетных войск стратегического назначения России. Это оружие способно поражать цели по всей Европе, отметил глава РФ Владимир Путин. Оно выделяется своей точностью и мощью, что делает его сопоставимым со стратегическим оружием и подчеркивает его роль в укреплении национальной безопасности страны в условиях текущих геополитических вызовов.
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