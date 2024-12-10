Путин назвал оружие, которое заменит России ядерный арсенал

Путин: «Орешник» минимизирует необходимость использования ядерного оружия
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Владимир Путин заявил, что «Орешник» способен заменить России ядерный арсенал
Владимир Путин заявил, что «Орешник» способен заменить России ядерный арсенал Фото:

Разработка и внедрение ракетных систем средней дальности «Орешник» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

«Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а „Орешник“. Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — заявил российский лидер.

Ракетный комплекс «Орешник», успешно прошедший испытания, скоро будет включен в арсенал Ракетных войск стратегического назначения России. Это оружие способно поражать цели по всей Европе, отметил глава РФ Владимир Путин. Оно выделяется своей точностью и мощью, что делает его сопоставимым со стратегическим оружием и подчеркивает его роль в укреплении национальной безопасности страны в условиях текущих геополитических вызовов.

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Разработка и внедрение ракетных систем средней дальности «Орешник» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека. «Мы не ужесточаем ядерную доктрину, мы ее совершенствуем. А так, по большому счету, нам теперь нужно совершенствовать не ядерную доктрину, а „Орешник“. Если разобраться, достаточное количество этих современных систем оружия ставят на грань практически отсутствия необходимости применения ядерного оружия», — заявил российский лидер. Ракетный комплекс «Орешник», успешно прошедший испытания, скоро будет включен в арсенал Ракетных войск стратегического назначения России. Это оружие способно поражать цели по всей Европе, отметил глава РФ Владимир Путин. Оно выделяется своей точностью и мощью, что делает его сопоставимым со стратегическим оружием и подчеркивает его роль в укреплении национальной безопасности страны в условиях текущих геополитических вызовов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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