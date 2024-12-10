Пенсионерке, чей дом сожгли по ошибке в Коркино, купили квартиру

Пенсионерке из Коркино купили квартиру с мебелью Фото: пресс-служба РМК

новость из сюжета В Коркино цыган атаковали местные жители из-за смерти 40-летней таксистки

В Коркино (Челябинская область) 69-летней пенсионерке Лидии Зеленовой, чей дом сожгли по ошибке во время цыганских погромов, купили квартиру с мебелью. Об этом сообщили в пресс-службе Русской медной компании (РМК).

«Мы не могли не помочь, женщина находилась в безвыходном положении. После того, как она обратилась к нам с просьбой, руководство приняло решение купить ей взамен сгоревшего дома двухкомнатную квартиру», — рассказал директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин.

в пресс-службе РМК уточнили, что дом женщины находился по соседству с цыганами и тоже сгорел. После пожара она была вынуждена снимать квартиру. Как рассказала пенсионерка, которая уже получила ключи от ъполностью меблированной квартиры, она до последнего не верила в это.

«От всей души благодарю руководство Русской медной компании, что не оставили меня один на один с моей бедой», — сказала пенсионерка. О своей готовности помочь жительнице Коркино РМК сообщила в ноябре.

Женщина рассказала о том, что ее дом сгорел во время цыганских погромов, на встрече с представителями органов власти разных уровней, где также были представители от РМК. Тогда она сообщила, что ей негде жить. Кроме того, РМК купила семье убитой в Коркино таксистки трехкомнатную квартиру и выплатила ипотеку за другую квартиру. Кроме того, дети будут получать ежемесячные выплаты от компании.

В квартире с ремонтом уже есть мебель Фото: пресс-служба РМК

Теперь у пенсионерки снова есть жилье Фото: пресс-служба РМК