Дети и мама убитой в Коркино Челябинской области таксистки Елены Сарафановой переехали в новую трехкомнатную квартиру, которую им подарила Русская медная компания (РМК). Об этом URA.RU 21 ноября рассказали в пресс-службе компании.
«Октябрьская новость о жестоком убийстве матери двоих детей никого не оставила равнодушным. Руководство РМК приняло решение помочь семье погибшей и купить им новую просторную квартиру. Оформили сделку, поставили новую мебель, и сегодня квартира наконец обрела своих хозяев», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.
Поприветствовать Лилию Геннадьевну с внуками приехал директор обособленного подразделения РМК в Челябинске Анатолий Еремин. «Пройти мимо такой ситуации мы просто не могли. Квартиру выбрали рядом со школой, где учатся дети. Район удобный, спокойный. Младшего парня пристроили в ФОК, будет спортом заниматься»», — сообщил Еремин.
РМК также помогла погасить ипотеку за квартиру, в которой Елена жила с детьми. Семья будет получать ежемесячное пособие от благотворительного фонда компании.
«Сразу не поверила, что это реально произойдет. Часто ведь бывает, что слова не доходят до дела. Период у нас сейчас очень непростой. Особенно благодарим Русскую медную компанию: столько всего для нас сделали», — прокомментировала мама Елены Сарафановой.
В ночь на 24 октября в Коркино произошло убийство 40-летней женщины-таксистки. Ее тело нашли с ножевыми ранениями, последними пассажирами оказались несовершеннолетние цыгане из местного табора. Силовики оперативно задержали подозреваемых, но горожане к вечеру следующего дня пришли мстить в цыганский поселок.
После погромов глава Коркино Наталья Лощинина подала в отставку. Основным претендентом на пост считается экс-глава Ленинского района Челябинская Александр Орел, который уже подал документы на конкурс главы города.
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