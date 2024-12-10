Кабмин утвердил перечень учреждений, проводящих экзамены у мигрантов

Экзамены по русскому языку, истории России и основам законодательства для мигрантов смогут проводить 92 госучреждения. Они утверждены распоряжением кабинета министров, подписанным председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным.
«Утвердить прилагаемый перечень государственных учреждений, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства Российской Федерации», — говорится в документе, опубликованном на официальном сайте правовых актов. Среди 92 учреждений присутствуют, в частности, Московский центр качества образования, Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена в Санкт-Петербурге, Дальневосточный федеральный университет во Владивостоке и ряд других.
Ранее было подписано постановление, согласно которому проводить экзамены для иностранцев теперь могут только госучреждения из перечня. Также изменилась процедура экзаменов: теперь, например, запрещается давать мигранту один и тот же вариант заданий, если раньше он не смог успешно сдать экзамен.
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