Богомаз: после атаки БПЛА загорелся производственный объект в Брянске

Производственный объект загорелся в результате атаки беспилотника в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время возгорание ликвидировано», — написал Богомаз в своем telegram-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что в результате целенаправленной атаки украинского БПЛА в Стародубском муниципальном округе уничтожен дом, погиб ребенок. В ноябре над Брянской областью было уничтожено 12 беспилотников за день.
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