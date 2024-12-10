10 декабря 2024

Богомаз: после атаки БПЛА загорелся производственный объект в Брянске

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Возгорание в данный момент ликвидировано
Возгорание в данный момент ликвидировано Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Производственный объект загорелся в результате атаки беспилотника в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

«В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время возгорание ликвидировано», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что в результате целенаправленной атаки украинского БПЛА в Стародубском муниципальном округе уничтожен дом, погиб ребенок. В ноябре над Брянской областью было уничтожено 12 беспилотников за день.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Производственный объект загорелся в результате атаки беспилотника в Брянске. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. «В результате атаки беспилотника в Брянске произошло возгорание производственного объекта. В настоящее время возгорание ликвидировано», — написал Богомаз в своем telegram-канале. Ранее URA.RU сообщало, что в результате целенаправленной атаки украинского БПЛА в Стародубском муниципальном округе уничтожен дом, погиб ребенок. В ноябре над Брянской областью было уничтожено 12 беспилотников за день.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...