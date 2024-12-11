NI: США нашли Украине бомбы в противовес российскому «Орешнику»

США планируют размещение ядерных бомб B-61 на Украине для противодействия российской гиперзвуковой ракете «Орешник». Об этом пишет журнал The National Interest.
«Ядерные бомбы США B-61 появятся на Украине в противовес „Орешнику“. У Запада нет активной защиты от новейшей российской гиперзвуковой ракеты», — говорится в материале журнала. Там добавили, что B-61 — ключевое ядерное оружие стратегических сил США, используемое на протяжении десятилетий в НАТО. Оно может сбрасываться с различных боевых самолетов.
Американские бомбы B-61, мощность которых в 24 раза превышает ядерные бомбы, сброшенные на Хиросиму и Нагасаки, считаются на Западе оптимальным решением для противодействия «Орешнику». С начала 1960-х годов было разработано и размещено много типов B-61, а в 2023 году Пентагон объявил о планах обновить эту модель, заключил автор.
Запад получил сигнал от России о планах размещения ракетного комплекса «Орешник» в Белоруссии, сообщает замглавы МИД РФ Михаил Галузин. Он утверждает, что западные страны восприняли это сообщение серьезно. Британский военный эксперт Александр Меркурис отметил, что на данный момент на Западе нет средств защиты от «Орешника», который может поражать цели в любой точке Европы. Время полета ракеты настолько коротко, что предпринимать контрмеры становится сложной задачей, передает «Ридус».
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