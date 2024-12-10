Пермяк Мичков, на которого молятся в США, установил новый рекорд

Российский хоккеист Матвей Мичков, выступающий в составе «Филадельфия Флайерс» впервые в карьере набрал очки в пяти играх подряд в НХЛ. Он отметился голевой передачей во втором матче с «Коламбус Блю Джекетс».
«Мичков отдал голевую передачу во втором периоде с „Коламбус Блю Джекетс“. Это стало пятой игрой в НХЛ в его карьере, где он набрал очки», — сообщает сервис «Чепионат.com». В борьбе с «Коламбус Блю Джекетс» «Филадельфия Флайерс» победила со счетом 5:3.
Мичков сыграл уже в 27 матчах этого сезона НХЛ. Он забил 11 голов и передал 15 результативных передач. Ранее тренер Мичкова Джон Торторелла похвалил пермяка за отличную хорошую работу в НХЛ.
Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. Для помощи в адаптации хоккеиста специально пригласили легендарного российского тренера Олега Знарка. Свою первую шайбу и сразу дубль пермяк оформил за «Филадельфию» в игре против «Эдмонтон Ойлерз».
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