10 декабря 2024

Пермяк Мичков, на которого молятся в США, установил новый рекорд

Пермский хоккеист Мичков набрал очки в пяти матчах подряд
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Хоккеист Матвей Мичков показалш хорошие результаты в НХЛ
Хоккеист Матвей Мичков показалш хорошие результаты в НХЛ Фото:

Российский хоккеист Матвей Мичков, выступающий в составе «Филадельфия Флайерс» впервые в карьере набрал очки в пяти играх подряд в НХЛ. Он отметился голевой передачей во втором матче с «Коламбус Блю Джекетс».

«Мичков отдал голевую передачу во втором периоде с „Коламбус Блю Джекетс“. Это стало пятой игрой в НХЛ в его карьере, где он набрал очки», — сообщает сервис «Чепионат.com». В борьбе с «Коламбус Блю Джекетс» «Филадельфия Флайерс» победила со счетом 5:3.

Мичков сыграл уже в 27 матчах этого сезона НХЛ. Он забил 11 голов и передал 15 результативных передач. Ранее тренер Мичкова Джон Торторелла похвалил пермяка за отличную хорошую работу в НХЛ.

Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. Для помощи в адаптации хоккеиста специально пригласили легендарного российского тренера Олега Знарка. Свою первую шайбу и сразу дубль пермяк оформил за «Филадельфию» в игре против «Эдмонтон Ойлерз».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский хоккеист Матвей Мичков, выступающий в составе «Филадельфия Флайерс» впервые в карьере набрал очки в пяти играх подряд в НХЛ. Он отметился голевой передачей во втором матче с «Коламбус Блю Джекетс». «Мичков отдал голевую передачу во втором периоде с „Коламбус Блю Джекетс“. Это стало пятой игрой в НХЛ в его карьере, где он набрал очки», — сообщает сервис «Чепионат.com». В борьбе с «Коламбус Блю Джекетс» «Филадельфия Флайерс» победила со счетом 5:3. Мичков сыграл уже в 27 матчах этого сезона НХЛ. Он забил 11 голов и передал 15 результативных передач. Ранее тренер Мичкова Джон Торторелла похвалил пермяка за отличную хорошую работу в НХЛ. Клуб долго ждал Мичкова, а когда заполучил его, стал рекламировать как новую звезду. Стоимость контракта составляет порядка 4,5 млн долларов. Для помощи в адаптации хоккеиста специально пригласили легендарного российского тренера Олега Знарка. Свою первую шайбу и сразу дубль пермяк оформил за «Филадельфию» в игре против «Эдмонтон Ойлерз».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...