Государство выставило счет дочери челябинского бизнесмена Аристова на 428 млн рублей

С компании «Консультанты Урала» дочери основателя холдинга «Ариант» (Челябинская область) Александра Аристова, Елены Кретовой, национализированная «Агрофирма „Южная“» требует 428,8 млн рублей. Сообщение об этом появилось в картотеке дел суда.
«Истец — ООО „Агрофирма ‚Южная‘“, ответчик — ООО „Консультанты Урала“. Сумма исковых требований — 428 млн 802 тысячи 702 рубля 31 копейка», — отмечено на сайте арбитражного суда. Иск зарегистрирован 10 декабря и пока не принят к производству. Подробностей, за что требуют деньги у Кретовой, пока нет.
Агрофирма «Южная» входит в агрохолдинг «Ариант», который передан государству по требованию Генпрокуратуры РФ. Также национализированы агрофирма «Ариант», Центр пищевой индустрии (ЦПИ) «Ариант» и компания «Кубань-Вино». Всеми этими активами владела семья Аристовых и Кретовых.
Это не единственная судебная претензия Кретовой со стороны бывших фирм, ставших государственными. На фирму «Консультанты Урала» подал иск Центр пищевой индустрии «Ариант», требуя вернуть 13 млн рублей займа. В свою очередь Кретова судилась с ЦПИ, пытаясь вернуть себе крупный земельный участок на берегу Шершней в Челябинск. Суд вернул иск, так как она не оплатила госпошлину в 6,9 млн рублей.
Экс-владельцы «Арианта» оспорить действия властей по национализации, но пока все суды проигрывают. Представители Аристовых и Кретовых в последнее время со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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