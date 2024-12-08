Государство взыскивает с дочери челябинского бизнесмена Аристова 13 млн рублей

Дочь Александра Аристова (на фото) задолжала около 13 млн рублей «Арианту» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Холдинг «Ариант» передают государству

ООО «Центр пищевой индустрии — Ариант» (Челябинская область), который после национализации перешел в собственность государства, взыскивает с дочери экс-владельца Александра Аристова, Елены Кретовой, около 13 млн рублей. Соответствующий иск принят в Арбитражном суде Челябинской области.

«ООО „Центр пищевой индустрии — Ариант“ (далее — истец, ООО „ЦПИ — Ариант“) обратился в Арбитражный суд Челябинской области с исковым заявлением к ООО „Консультанты Урала“ (далее — ответчик) с требованием о взыскании процентов за пользование суммой займа по договору в размере 12 млн 836 тысяч 765 рублей 73 копейки», — говорится в тексте решения суда по иску. Кретовой принадлежит 100% долей в фирме-ответчике.

Исковое заявление принято. Предварительное судебное заседание пройдет 14 января 2025 года. Экс-владельцы «Арианта» в последнее время судебные споры с государством не комментируют.

В начале года «Ариант» перешел в собственность государства после иска Генпрокуратуры РФ. В надзорном ведомстве пришли к выводу, что приватизация предприятия в 90-х года была проведена с нарушениями. Сейчас юристы семьи Аристовых пытаются оспорить решение о национализации в вышестоящих инстанциях.