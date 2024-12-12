Депутат закрыл цеха на отнятом у бизнесмена Гайсина заводе

Комиссия Минпромторга нашла нарушения на заводе «Уралбиофарм»

12 декабря 2024 в 13:43 Размер текста - 17 +

Политика Александра Серебренникова на «Уралбиофарме» многим непонятна Фото: Илья Московец © URA.RU Депутат свердловского заксобрания Александр Серебренников, новый директор национализированного завода «Уралбиофарм», закрыл несколько цехов предприятия. Об этом URA.RU рассказали сотрудники. Сам Серебренников объяснил, что проводит модернизацию. «Простаивают два цеха», — поделился один из работников. «Временно до реконструкции приостановлены четыре цеха. Должны выполнить все предписания [Минпромторга], комиссия которого выявила замечания. Сейчас мы их устраняем, это процесс небыстрый. Речь идет о больших вложениях, модернизации. 95 лет заводу, ни разу ничего не делалось», — объяснил Серебренников URA.RU. Предприятие он возглавил в начале июля, сначала по доверенности от Росимущества, а недавно стал полновесным гендиректором. Раньше «Уралбиофармом», которое выпускает лекарства, владел известный бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин. Его задержали в 2023 году по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Гайсину предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда Екатеринбурга. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Сейчас Гайсин, пытающийся вернуть бизнес через суд, находится в больнице. За время руководства «Уралбиофармом» Серебренников провел масштабные кадровые перестановки и подключил к сотрудничеству аффилированные компании. Противники Серебренникова считают, что его цель — занизить стоимость предприятия, потом выкупить его — и отдать производственные площади под жилую застройку. Сам Серебренников объяснял, что лишь хочет навести порядок в «Уралбиофарме». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутат свердловского заксобрания Александр Серебренников, новый директор национализированного завода «Уралбиофарм», закрыл несколько цехов предприятия. Об этом URA.RU рассказали сотрудники. Сам Серебренников объяснил, что проводит модернизацию. «Простаивают два цеха», — поделился один из работников. «Временно до реконструкции приостановлены четыре цеха. Должны выполнить все предписания [Минпромторга], комиссия которого выявила замечания. Сейчас мы их устраняем, это процесс небыстрый. Речь идет о больших вложениях, модернизации. 95 лет заводу, ни разу ничего не делалось», — объяснил Серебренников URA.RU. Предприятие он возглавил в начале июля, сначала по доверенности от Росимущества, а недавно стал полновесным гендиректором. Раньше «Уралбиофармом», которое выпускает лекарства, владел известный бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин. Его задержали в 2023 году по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Гайсину предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда Екатеринбурга. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Сейчас Гайсин, пытающийся вернуть бизнес через суд, находится в больнице. За время руководства «Уралбиофармом» Серебренников провел масштабные кадровые перестановки и подключил к сотрудничеству аффилированные компании. Противники Серебренникова считают, что его цель — занизить стоимость предприятия, потом выкупить его — и отдать производственные площади под жилую застройку. Сам Серебренников объяснял, что лишь хочет навести порядок в «Уралбиофарме».