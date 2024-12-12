Депутат закрыл цеха на отнятом у бизнесмена Гайсина заводе

Комиссия Минпромторга нашла нарушения на заводе «Уралбиофарм»
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30 лет Законодательному собранию Свердловской области. Екатеринбург , серебренников александр
Политика Александра Серебренникова на «Уралбиофарме» многим непонятна Фото:

Депутат свердловского заксобрания Александр Серебренников, новый директор национализированного завода «Уралбиофарм», закрыл несколько цехов предприятия. Об этом URA.RU рассказали сотрудники. Сам Серебренников объяснил, что проводит модернизацию.

«Простаивают два цеха», — поделился один из работников. «Временно до реконструкции приостановлены четыре цеха. Должны выполнить все предписания [Минпромторга], комиссия которого выявила замечания. Сейчас мы их устраняем, это процесс небыстрый. Речь идет о больших вложениях, модернизации. 95 лет заводу, ни разу ничего не делалось», — объяснил Серебренников URA.RU.

Предприятие он возглавил в начале июля, сначала по доверенности от Росимущества, а недавно стал полновесным гендиректором. Раньше «Уралбиофармом», которое выпускает лекарства, владел известный бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин. Его задержали в 2023 году по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Гайсину предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда Екатеринбурга. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Сейчас Гайсин, пытающийся вернуть бизнес через суд, находится в больнице.

За время руководства «Уралбиофармом» Серебренников провел масштабные кадровые перестановки и подключил к сотрудничеству аффилированные компании. Противники Серебренникова считают, что его цель — занизить стоимость предприятия, потом выкупить его — и отдать производственные площади под жилую застройку. Сам Серебренников объяснял, что лишь хочет навести порядок в «Уралбиофарме».

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Депутат свердловского заксобрания Александр Серебренников, новый директор национализированного завода «Уралбиофарм», закрыл несколько цехов предприятия. Об этом URA.RU рассказали сотрудники. Сам Серебренников объяснил, что проводит модернизацию. «Простаивают два цеха», — поделился один из работников. «Временно до реконструкции приостановлены четыре цеха. Должны выполнить все предписания [Минпромторга], комиссия которого выявила замечания. Сейчас мы их устраняем, это процесс небыстрый. Речь идет о больших вложениях, модернизации. 95 лет заводу, ни разу ничего не делалось», — объяснил Серебренников URA.RU. Предприятие он возглавил в начале июля, сначала по доверенности от Росимущества, а недавно стал полновесным гендиректором. Раньше «Уралбиофармом», которое выпускает лекарства, владел известный бизнесмен, экс-депутат Госдумы Малик Гайсин. Его задержали в 2023 году по делу о злоупотреблении полномочиями при выполнении гособоронзаказа. Гайсину предъявили обвинение по трем статьям, посадили под домашний арест, а предприятия (заводы «Исеть», «Уралбиофарм», банк «Вятич», а также доли в ООО «Вагран» и ООО «Актай-М») национализировали решением Ленинского райсуда Екатеринбурга. Активы, переданные государству, оценивались в три миллиарда рублей. Сейчас Гайсин, пытающийся вернуть бизнес через суд, находится в больнице. За время руководства «Уралбиофармом» Серебренников провел масштабные кадровые перестановки и подключил к сотрудничеству аффилированные компании. Противники Серебренникова считают, что его цель — занизить стоимость предприятия, потом выкупить его — и отдать производственные площади под жилую застройку. Сам Серебренников объяснял, что лишь хочет навести порядок в «Уралбиофарме».
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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