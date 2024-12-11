Вышедший из колонии экс-губернатор Кировской области Белых объявил новогоднюю акцию

Бывший губернатор Кировской области Никита Белых, экс-депутат пермского заксобрания, готовится раздавать сладкие подарки детям из детских домов Вятки. На своей странице в соцсети «ВКонтакте» он призывает жителей участвовать в акции.
«Приближается Новый Год — добрый и хороший праздник, но, к сожалению, не все получают подарки в эти дни. В том числе, не все дети. Если кто-то из жителей области готов и хочет сделать доброе дело — порадовать маленьких детишек сладкими подарками и организовать для них небольшое торжество — пишите», — отмечает Никита Белых.
По его словам, раньше он покупал подарки за свои деньги. Волонтеры развозили их по детдомам, устраивая небольшой праздник. Сейчас он решил возродить эту традицию. Под постом Белых — около 50 восторженных комментариев: «Вы — лучший!». Также некоторые жители откликнулись на призыв экс-губернатора.
Никита Белых был депутатом пермского заксобрания. В 2008 году он стал губернатором Кировской области. В 2013 году его арестовали за взятку. Белых вышел на свободу в июне 2024 года после восьми лет заключения. Затем он вернулся в Пермь и устроился на кондитерскую фабрику «Пермская».
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